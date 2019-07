Sergio Mattarella | Dagospia | perché vuole far durare questo governo | una brutta voce su

Maria Elena Boschi - gli auguri a Sergio Mattarella? Sfregio a Matteo Salvini : si scatena il caos in rete : "Buon compleanno, presidente". Anche per il compleanno di Sergio Mattarella, l'ex sottosegretaria Maria Elena Boschi, non perde occasione per attaccare il governo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "Orgogliosa di aver votato un galantuomo come lei. E felice che al Quirinale ci sia un solido presidio

Mara Bizzotto - retroscena clamoroso : "Non si andrà a elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole" : "Se il Movimento 5 Stelle ha il coraggio di rispettare il contratto, si andrà avanti", premette la leghista Mara Bizzotto, ospite di Agorà Estate su Raitre. Poi sgancia la bomba sul governo giallo-verde. "Dico sommessamente che non si andrà alle elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole

Sergio Mattarella compie 78 anni : tanti auguri Presidente : auguri Presidente. Sono passati 78 anni da quando nacque nella sua Palermo. E ne ha viste di cose in questa Italia così bella e così bistrattata, in primis proprio da certi italiani. E, ahinoi, ne ha viste più brutte che belle. Eppure è lì con grande senso di responsabilità a guidare il Paese. A difendere lo Stato, l’Italia tutta: da Pantelleria a Bolzano. E oggi, come fece Lei il 5 Marzo scorso per i nostri 18 anni, le facciamo i nostri ...

23 luglio : compie 78 anni Sergio Mattarella - i fatti e le notizie del giorno : Oggi martedì 23 luglio 2019 è il 204esimo giorno dell’anno, alla fine dell’anno ne mancano 161. Festeggia il compleanno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nato il 23 luglio del 1941. La Chiesa venera Santa Brigida di Svezia. In questa giornata il sole entra nel segno astrologico del Leone.Continua a leggere

Sergio Mattarella - il piano in caso di crisi : "Dal Colle già partiti i piccioni viaggiatori". Nuovo terremoto : Nella pentola del Colle bolle roba grossa, e indigesta per Matteo Salvini. Di fronte alla prospettiva di crisi di governo avanzata dal leader della Lega, i quirinalisti si sono scatenati per "leggere le carte di Sergio Mattarella. Il presidente non è "un interventista" alla Giorgio Napolitano, sotto

Giuseppe Conte - la strategia dell'attesa : sente Sergio Mattarella e si incontra con il Pd : In queste ore di tensione al governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il premier Giuseppe Conte ha avuto un incontro riservato con Sergio Mattarella, poi riportato al presidente della Camera pentastellato Roberto Fico. Rivela il Corriere della Sera in un retroscena che il presidente del Consiglio

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Sergio Mattarella - il commissario alla ricostruzione voleva nascondergli Amatrice : dopo il terremoto... : Era il 24 agosto del 2016 quando ad Amatrice il terremoto portava via tutto. A distanza di tre anni le condizioni del comune del Lazio non sono migliorate. Così il commissario alla ricostruzione Piero Farabollini (in forza alla presidenza del Consiglio) ha chiesto di far saltare la visita del Capo d

Sergio Mattarella - il retroscena dal cuore Lega : "Al Colle sapevano tutto". La trama : complotto contro Salvini : "Sapeva tutto". I fari della Lega si spostano ora su Sergio Mattarella. Secondo un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale, i leghisti sarebbero convinti che sul Colle avessero già "annusato" l'esplosione del caso Russia, "come ne erano certi i frequentatori più assidui dello studio alla Vetrat

Sergio Mattarella e l'azzardo di Salvini : "Chi ci ritroveremo al Quirinale" - disastro per Lega e centrodestra : In Parlamento molti parlano di "azzardo" di Matteo Salvini. Anzi, doppio azzardo. Il primo, spiega Augusto Minzolini, è la scelta della Lega di convergere sulla tedesca Ursula Von der Leyen a capo della Commissione Ue in cambio, si spera, di una poltrona (magari alla Concorrenza) per Giancarlo Giorg

Giorgia Meloni - il piano per "superare" Sergio Mattarella : 2022 - la corsa al Colle è già aperta : Un piano per "superare" Sergio Mattarella, che terminerà la sua presidenza della Repubblica nel 2022. O meglio, un piano per superare i metodi con il quale è stato eletto. A parlare, a margine di una conferenza stampa, è Giorgia Meloni, la quale afferma: "I parlamentari in Italia si stanno tagliando

Sergio Mattarella annulla gli impegni - Luigi Bisignani : "Entro 15 giorni possibile crisi di governo" : "Sergio Mattarella, da vecchia volpe democristiana, ha cancellato tutti gli incontri che possono tenere lontano da Roma, tranne un blitz per il centenario dell'Abi, il 12 luglio a Milano", fa sapere Luigi Bisignani in un intervento su Il Tempo. Perché? "Basta un nulla e viene giù tutto", avrebbe fat

David Sassoli - Sergio Mattarella ha contrattato per la sua nomina e per evitare la procedura d'infrazione : Tra i due litiganti (Italia e Europa), il terzo, Sergio Mattarella, gode. Quello che sembrava un regista silenzioso, si sarebbe dimostrato un furbo calcolatore. Sarebbe proprio il suo lo zampino - riferisce Il Tempo in un retroscena - che ha spinto la nomina del piddino David Sassoli alla presidenza