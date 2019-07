Sereno Variabile sparisce dai palinsesti Rai | Osvaldo Bevilacqua al lavoro su nuovi

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pochi se ne sono accorti, ma neidella prossima stagione televisiva della Rai non c'è traccia di. Lo storico contenitore dedicato alla scoperta del territorio condotto da, dopo 40 anni di onorata carriera, va in pensione. Il programma era in onda, ininterrottamente, dal 1978 e lo scorso anno era entrato addirittura nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di più lunga durata al mondo di tutti i tempi con lo stesso conduttore.Il motivo dello stop, ci raccontano i bene informati, è riconducibile ai tagli che Rai 2 ha dovuto affrontare. Gli stessi tagli che hanno "sacrificato" Mezzogiorno in Famiglia, per intenderci. Niente panico:andrà in pensione, ma non. All'età di 78 anni il conduttore è già alper un nuovo progetto, che verrà annunciato nelle prossime settimane. Il nuovo ...

