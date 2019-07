Sciopero | il mercoledì nero dei trasporti | si fermano treni | metro | bus e navi

Il mercoledì nero dei trasporti : Sciopero generale di treni - metro - bus e navi : Fumata nera dall'incontro al ministero dei trasporti , seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo stop oggi sarà con modalità e fasce orarie diverse da città a città. Venerdì si fermeranno i lavoratori del settore aereo per 4 ore

Sciopero trasporti mercoledì 24 luglio : modalità e orari di tutte le città : Tutti i trasporti fermi. Quella di oggi mercoledì 24 luglio sarà probabilmente una giornata nera per chi deve viaggiare. Con lo Sciopero di oggi saranno bloccati il trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, le autostrade, i taxi e l’autonoleggio. Gli orari della mobilitazione città per città .Continua a leggere

Sciopero trasporti - via al mercoledì nero : stop a bus - metro e treni (ma Frecce regolari) : Lo Sciopero di oggi interesserà tutti i settori del trasporto pubblico locale, ma anche i treni . I disagi saranno...

Sciopero trasporti - mercoledì nero per chi viaggia : i sindacati confermo lo stop - gli orari : Per lo Sciopero dei trasporti di mercoledì 24 luglio si fermeranno autobus, treni, traghetti e persino il personale di autostrade. Lo stop riguarderà moltissimi settori del trasporto sia locale che nazionale, sia passeggeri che merci. Lo Sciopero di venerdì 26 luglio invece coinvolgerà il trasporto aereo.Continua a leggere

Sciopero dei trasporti mercoledì - Toninelli e Codacons : «Revocatelo» Ma i sindacati : non ci sono le condizioni : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Sciopero dei trasporti mercoledì - Toninelli e Codacons : «Revocatelo» : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Ferrovie : Sciopero mercoledì riguarderà anche Rfi e Ferrovienord : Milano, 22lug. (AdnKronos) – Lo sciopero nazionale del trasporto di mercoledì 24 luglio interesserà anche il personale delle infrastrutture ferroviarie di Rfi, dalle 9 alle 17 e di Ferrovienord, dalle 9 alle 13. “Pur non interessando il personale Trenord, lo sciopero potrà causare ritardi, limitazioni e cancellazioni per le corse regionali, suburbane e a lunga percorrenza e il servizio Malpensa Express. Non sono coinvolte le ...