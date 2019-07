Sbarco sulla luna | Armstrong morì per malasanità | un accordo segreto da 6 milioni di

Sbarco sulla Luna - Papa Francesco : “L’uomo ha realizzato un sogno straordinario - ora verso traguardi maggiori” : “Cinquant’anni fa come ieri l’uomo mise piede sulla Luna, realizzando un sogno straordinario. Possa il ricordo di quel grande passo per l’umanità accendere il desiderio di progredire insieme verso traguardi ancora maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli, più futuro per la nostra casa comune“: lo ha dichiarato oggi Papa Francesco, dopo aver recitato l’Angelus in piazza San Pietro, ricordando ...

Sbarco sulla Luna - i tre video originali della NASA venduti all’asta per 1 - 82 milioni di dollari : Mentre il mondo ha celebrato ieri il 50 anniversario dello Sbarco sulla Luna, Sotheby’s ha venduto all’asta per 1,82 milioni di dollari le tre videocassette originali della NASA sull’evento ad un cliente rimasto sconosciuto. Lo riferisce la Cnn. Le immagini, secondo la casa d’aste, sono “piu’ definite e piu’ distinte” di quelle mostrate dai network tv, che hanno perso qualita’ video e audio ...

Sbarco sulla Luna : 50 anni fa la storica diretta della Rai : Tito Stagno “Buonasera a tutti. Quelle che stiamo per vivere tutti insieme gli abitanti della Terra, sono forse le ore più importanti di questo secolo. L’uomo sta per violare il primo mistero dell’universo, sta per compiere la prima tappa nell’esplorazione del Cosmo, sta per conquistare la Luna”. Con queste parole, alle 19.28 di domenica 20 luglio 1969, Andrea Barbato dette ufficialmente il via alla lunga diretta Rai organizzata per ...

Sbarco sulla Luna - Salvini e i 5 Stelle litigano anche sull’esplorazione spaziale : frecciate su twitter con Carlo Sibilia : “50 anni fa l’Uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto…” Questo il post, concluso dall’emoticon della faccina obliqua che sghignazza, che Matteo Salvini dedica oggi su Facebook all’anniversario dell’alLunaggio. Obbligata l’interpretazione della frecciata al Movimento 5 Stelle, e in particolare al sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, ...

First Man con Ryan Gosling per ricordare lo Sbarco sulla Luna - in prima visione su Sky : Il film di Damien Chazelle è la ricostruzione meticolosa di un'esperienza che coinvolse davvero tutto il mondo.

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : il primo passo di Armstrong e il grande passo per l’umanità : Immaginatevi di aver viaggiato nello spazio per 109 ore e 42 minuti, di essere partiti dalla Terra e di essere atterrati sulla Luna e ora dovete dover prepararvi per compiere il primo passo dell'essere umano sul suolo Lunare. Vediamo insieme cos'è successo nei minuti che raccontano lo sbarco sulla Luna di Armstrong.Continua a leggere

A 50 anni dallo Sbarco sulla Luna c'è chi nega : "Una farsa girata da Kubrick nell'Area 51" : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 Neil Armstrong compie il fatidico passo sulla Luna, ma ancora oggi c'è chi sostiene che sulla...

Sbarco sulla Luna - era tutto inventato “Kubrick girò un film nell’Area 51” : le assurde teorie dei terrapiattisti : Si chiamo Albino Galuppini ed è una sorta di leader dei terrapiattisti italiani. Perché parlarne oggi? Perché oggi è il 20 luglio 2019, cinquantesimo anniversario dello Sbarco sulla Luna, e secondo lui, ovviamente, non c’è nulla da festeggiare, perché secondo gli adepti del terrapiattismo su quel satellite l’essere umano non ha mai messo piede. A raggiungerlo telefonicamente per chiederli cosa pensa di questa ricorrenza è stata ...

Sbarco sulla Luna - la diretta tv fu un punto di non ritorno : Dunque quel 20 luglio di 50 anni fa è stata una giornata fondamentale nella storia dell’umanità, come molti dissero all’epoca, o un giorno in cui non è accaduto nulla di speciale e che non è assolutamente il caso di commemorare? Dal punto di vista scientifico, antropologico, culturale e politico io non saprei cosa dire. Ma per ciò di cui mi occupo, la comunicazione televisiva e la sua storia, non ci sono dubbi: quel giorno o meglio quella notte ...