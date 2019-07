Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sono felice che Giulia Grillo abbia fatto sue le mie parole invitando le Regioni ad attivarsi per ottenere il rimborso dalla Novartis dei centinaia di milioni di soldi pubblici spesi per un farmaco oculistico, superando il titolo V della Costituzione in questo caso imperfetto. Demandare laalle Regioni può non essere unanime per tutti i cittadini italiani. Questa vittoria la sento sicuramente anche un po’ mia. Nello stesso modo sono triste per la perdita di un grande uomo come Francesco Saverio Borrelli che in tempi passati, in relazione all’arresto al San Raffaele di numerosi primari, disse che eravamo al cospetto di una nuova, sanitaria. Ma cosa è cambiato da allora? Nulla, perché la politica continua ad avere le mani dentro ladei cittadini e nelladel Paese. Mi indigna la concessione di arresti domiciliari presso l’abitazione di un medico, in ...

Cascavel47 : Sanità, siamo di fronte a una tangentopoli che riguarda la salute pubblica? - defelicemilano : Un colloquio celeste, senza il Celeste che è a casa di un amico medico, fra Borrelli e Craxi. - MatteoMarchini5 : Sanità, siamo di fronte a una tangentopoli che riguarda la salute pubblica? -