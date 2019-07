Sanità | per 130mila medici nuovo contratto dopo 10 anni Aumento medio di 200 euro

Bonafoni : Corte Conti premia impegno Regione per Sanità : Roma – “Il lungo lavoro portato avanti in questi anni dalla Regione Lazio, come certificato oggi dalla Corte dei Conti, sta producendo i suoi frutti. Grazie all’azione strutturale che ci ha permesso di ridurre il debito, oltre 256 milioni negli ultimi anni, ci sono le condizioni per l’uscita dal commissariamento della sanita’ al tavolo del governo a fine mese. Un impegno- iniziato nel 2013 con il presidente Nicola ...

Battisti : grande risultato per Sanità regionale : Roma – “La Corte dei conti ha certificato l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti sulla sanita’ laziale, ritenendo maturi i tempi per l’uscita dal commissariamento. Dopo il grande lavoro di risanamento svolto dalla Regione Lazio, riuscendo a coniugare le esigenze di bilancio con quelle di una sanita’ di livello, come testimoniano ad esempio le case della salute aperte nella nostra ...

Leonori : con fine commissariamento ora subito nuovo personale sanitario : Roma – “Quanto dichiarato oggi al termine dell’udienza della Corte dei Conti dal presidente della sezione di controllo Roberto Benedetti in occasione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e’ una ottima notizia: si puo’ chiudere il commissariamento del Lazio sulla Sanita’. È durato anni e molta fatica per il Presidente Zingaretti, la nostra Giunta e la nostra esperienza politica, ma soprattutto ...

Sanità : a Padova innovativo intervento chirurgico per tumore al pancreas (2) : (AdnKronos) - "Le indicazioni per questo intervento chirurgico innovativo, cioè i pazienti che possono giovarsi di questa soluzione - dice il Prof. Pasquali -, sono per il momento limitate a coloro che abbiano tumori multifocali del pancreas a basso grado di malignità e ai pazienti con una malattia

Sanità : a Padova innovativo intervento chirurgico per tumore al pancreas : Padova, 23 lug. (AdnKronos) - Un intervento che conservando il 25% del pancreas può evitare il diabete o ridurre la necessità del trattamento insulinico dopo pancreasectomia estesa per i pazienti con tumori multipli al pancreas. Si tratta di un’operazione molto complessa e delicata, che si chiama “p

Sanità : a Palermo il primo elenco di medici esperti in flebologia (2) : (AdnKronos) - La richiesta di istituzione dell’elenco presso l’Ordine dei medici di Palermo è stata presentata dal responsabile per la Sicilia della Sif, Società italiana di flebologia, Edmondo Palmeri, medico chirurgo specialista in chirurgia vascolare e oggi membro della Commissione. "Negli ultimi

Concorso per biologo - assistente sociale e sanitario : scadenze fra luglio e agosto : In queste settimane sono attivi alcuni concorsi pubblici per la professione di biologo, di assistente sociale e di assistente sanitario. I bandi, con scadenza fissata fino alla metà di agosto sono stati emessi dall'ULSS9 - Scaligera in provincia di Verona (per biologo); dall'Azienda Locale BT Andria in Puglia (per assistente sociale) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna (assistente sanitario)....Continua a leggere

Sanità : Zaia - 'in Veneto mancano 1380 medici - servono risorse per poterli pagare di più' : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo il grosso problema della mancanza di medici: per in Veneto stiamo parlando di 1.380 medici che mancano. Nell'ultimo concorso per i posti in pronto soccorso abbiamo bandito un concorso per 81 posti, e si sono presentati in tre". Lo ha sottolineato il presidente

Sanità - il 4K Ultra entra in sala operatoria : risultati clinici migliori e piu’ sicurezza dei pazienti : L’Ospedale San Carlo di Nancy si è dotato dell’innovativo sistema per chirurgia laparoscopica Visera 4K UHD, strumento di elevata precisione clinica che permette metodiche mininvasive più sicure Roma – L’esigenza di precisione in ambito chirurgico è sempre più elevata. L’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, struttura di GVM Care & Research accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si è dotato dell’innovativo sistema per ...

Via a concorsi nella Sanità per 2.200 professionisti : Si sbloccano i concorsi nella Sanità siciliana. Due 'concorsoni' per riportare in Sicilia circa 1600 professionisti, tra infermieri e operatori socio sanitari. E' la manovra di mobilita', regionale e interregionale, programmata dal governo retto da Nello Musumeci e messa in atto dalle Asp di Palermo e Catania, rispettivamente per i Bacini occidentale e orientale della Sicilia, che proprio ieri hanno emanato le delibere avviando cosi' le ...

Concorsi professori - psicologi e operatori socio sanitari Oss : inoltro cv ad agosto : Attualmente, sono in atto varie assunzioni a nome di alcune università degli studi italiane, del gruppo SopranCiodue-prevenzione antincendio e formazione, delle agenzie per il lavoro Areajob S.P.A. e Oasi, per l'assegnazione di numerosi posti con il mandato di professore di I e II fascia, psicologo e operatore socio sanitario Oss da collocare nelle zone occupazionali dislocate tra il nord e il sud d'Italia. Bandi di Concorso ad ...

Concorso per educatore asilo nido ad Asti e per collaboratore sanitario a Lodi : Il Comune di Asti ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di Educatori d'infanzia. Il contratto offerto è da intendersi a tempo indeterminato con un orario part time. Il Comune di Lodi ha indetto un pubblico bando di Concorso per selezionare figure professionali da inserire con la mansione di collaboratore professionale sanitario – educatore professionale. Concorso educatore ...