Rutger Hauer ci lascia | il mondo del cinema saluta Roy Batty

(Di giovedì 25 luglio 2019)si è spento il 19 luglio scorso. La conferma della morte dell’attore è arrivata direttamente da Steve Kenis, agente dello stesso, che ha comunicato la notizia a funerali già svolti. Il 75 enne era stato colpito da una grave malattia, che gli è stata fatale in breve tempo. Casualità ha voluto che la sua scomparsa sia avvenuta nel 2019, anno in cui il replicante da lui interpretato in Blade Runner, Roy, subiva nel film la stessa sorte. La sua è stata una carriera lunghissima, con quasi 200 film tra ruoli principali e secondari, ma si può dire con certezza che l’apice del successo sia arrivato proprio con il film di Ridley Scott, che vantava la presenza di Harrison Ford come protagonista. Il monologo in Blade Runner rendeva fieroPer ildelquella dell'attore olandese è stata una grave perdita. Toccante il messaggio di saluto del regista ...

