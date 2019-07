Roma | Fonseca | “Serve tempo | miglioreremo per il campionato Su Diawara e Veretout…”

Roma - prima conferenza di Mancini : “Fonseca come Gasperini. Impressionato da Kolarov - è fortissimo” : E’ uno dei diversi nuovi acquisti della Roma. Gianluca Mancini avrà il non semplice compito di rimpiazzare Kostas Manolas, passato al Napoli. L’ex difensore dell’Atalanta è intervenuto nella sua prima conferenza stampa da calciatore giallorosso. Ecco le sue parole. “Fonseca mi ha parlato e mi ha spiegato le sue linee guida: difesa alta, grande pressing e impostare il gioco dal basso. E’ vero, in lui rivedo, ...

Diawara - prime parole da giallorosso : “Fortunato ad essere un giocatore della Roma - un onore essere allenato da Fonseca. Quando ero a Napoli…” : Le prime dichiarazioni di Diawara in giallorosso L’ex Napoli Amadou Diawara, è un nuovo giocatore della Roma ed ha rilasciato le prime dichiarazioni da giallorosso ai microfoni di Roma TV. Ecco quanto riportato da Vocegiallorossa: “Per me essere un giocatore della Roma significa essere fortunato. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per tornare velocemente, non vedevo l’ora di conoscere i compagni e l’allenatore, voglio arrivare ...

Video/ Roma Trastevere - 10-1 - : gol e highlights - i Fonseca boys a valanga! : Video Roma Trastevere, 10-1,: gol e highlights, i ragazzi di Fonseca a valanga nell'uscita amichevole a Trigoria, sabato 20 luglio,

Calciomercato Roma News/ Non si molla Suso - Fonseca insiste! - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, Fonseca vuole Suso ma costa tanto: Fonseca lo vuole a tutti i costi, ultime notizie sabato 20 luglio 2019,

VIDEO/ Roma Tor Sapienza - risultato finale 12-0 - : highlights e gol - sorride Fonseca : VIDEO Roma Tor Sapienza, risultato finale 12-0,: highlights e gol del testo amichevole, buone notizie per il tecnico Paulo Fonseca.

Higuain tra Juventus e Roma : Fonseca ha chiamato il giocatore per convincerlo : La sessione estiva di calciomercato è oramai a un punto cruciale ed è entrata letteralmente nel vivo con tante operazioni che sono state messe in piedi dalle diverse squadre del nostro campionato e che ben presto potrebbero giungere ad una conclusione. Tra le trattative più particolari e complesse, però, c'è quella per Gonzalo Higuain della Juventus: il giocatore argentino ha espresso ben più di una volta di voler rimanere in terra torinese e ...

Gonzalo Higuain - il messaggio di Paulo Fonseca per convincerlo a passare dalla Juve alla Roma : "Sono Paulo Fonseca, vorrei parlarti, ci sentiamo?". È questo il messaggio su whatsapp che ha sorpreso Gonzalo Higuain. Così come è me successo con Veretout - per il quale Roma e Fiorentina stanno discutendo i dettagli del trasferimento - Fonseca ha tentato di convincere in prima persona il giocator

Calciomercato Roma - arrivano i colpacci per Fonseca : adesso la ciliegina - l’11 è fortissimo [FOTO] : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni arrivano gli acquisti. La Roma mette da parte i malumori dei tifosi soprattutto dopo la cessione di Manolas, nelle ultime ore il club giallorosso è stato veramente protagonista del Calciomercato, la squadra si è rinforzata e adesso non può nascondersi, punta almeno alla qualificazione alla Champions League. Dopo gli arrivi di Spinazzola e Diawara la Roma nelle ultime ore ha chiuso altri due ...

L’uomo del giorno – Cengiz Under - il turco della Roma blindato da Fonseca : e quel saluto militare… : Nato a Balikesir il 14 luglio 1997, Cengiz Under compie oggi 22 anni. Il nazionale turco inizia la sua carriera nelle giovanili del Bucaspor per poi passare all’Altinordu. Nel 2014 ha esordito in prima squadra e nel 2016 passa all’Istanbul Basaksehir, dove si è messo in luce, attirando su di sé le attenzioni della Roma che lo porta in Italia. La prima stagione con i giallorossi è fatta più di luci che di ombre. Segna 7 gol in ...

Messaggero : la Roma di Fonseca - niente risate e schiamazzi - solo le urla del tecnico : Pugno di ferro per la Roma nel primo ritiro di Fonseca. Banditi risa e schiamazzi, si sentono solo le urla del tecnico portoghese che ha individuato nel rigore la strada giusta per rimettere in sesto i giallorossi dopo la deludente stagione dell’anno scorso. Il portoghese si sta dimostrando un tecnico motivatore, in linea con le necessità della società e attento a quelle dei giocatori; ma è anche un “sergente di ferro” che non in ...

Roma - Fazio : “In tante hanno cambiato - sarà importante iniziare bene. Su Fonseca…” : “Tutte le squadre che lottano per Champions e scudetto hanno cambiato tanto fra allenatori e giocatori, anche noi dovremo abituarci a questi cambiamenti e conoscerci meglio e sarà molto importante iniziare bene il campionato, stare lì davanti, anche perché darebbe fiducia per il resto della stagione“. Queste le parole del difensore della Roma Federico Fazio a ‘Roma Radio’. “Fonseca? Me lo ricordo il suo ...

Roma - Paulo Fonseca si presenta così : “Vogliamo costruire una squadra ambiziosa” : Roma, Paulo Fonseca si presenta così: “Vogliamo costruire una squadra ambiziosa” Fonseca si è detto contento di allenare la Roma. Il tecnico portoghese, ha fatto una scelta professionale, nel voler allenare i giallorossi. Laddove altri allenatori hanno declinato l’offerta, il nuovo tecnico ex Shakhtar Donetsk si è addirittura ridotto lo stipendio, pur di partecipare alla causa della Roma. Spetterà al nuovo arrivato a Trigoria, ...

Fonseca si presenta a Roma niente promesse ma qualcosa vinceremo : Fonseca si presenta a Roma."Non faccio promesse ma qualcosa vinceremo. Riporteremo entusiasmo nella tifoseria giallorossa: faremo una squadra forte.

Roma - Fonseca frena su Florenzi capitano : “Situazione da analizzare” : Il nuovo allenatore della Roma non si sbilancia sul successore di De Rossi ma ammette: “Florenzi ha molte possibilità di essere ancora capitano”.“powered by Goal”La fascia di capitano della Roma potrebbe avere un nuovo padrone diverso da Alessandro Florenzi, che sembrava destinato a raccogliere l’eredità di De Rossi.Paulo Fonseca infatti, durante la conferenza stampa di presentazione, non si è sbilanciato sul ...