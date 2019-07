Rogo Alta velocità Dubbi su anarchici

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Fabrizio Boschi Gli investigatori non credono all'incendio colposo a Firenze Possibile che un sistema ferroviario avveniristico come il nostro, si paralizzi per una sigaretta buttata in una cabina elettrica? A questa favoletta, ci credono poco anche gli investigatori che, il giorno dopo dell'incendio alla centralina elettrica e a due pozzetti nei pressi della stazione di Rovezzano, periferia di Firenze, che hanno bloccato le rotaie del Paese, stanno battendo tutte le piste. «Certamente prima qualcuno ci ha messo della benzina», specifica uno degli investigatori fiorentini. Gli uomini della Digos e della polizia scientifica stanno passando al setaccio le immagini di tutte le videocamere della zona, che però purtroppo non sono presenti lungo i binari. È vero che da sempre Firenze fa rima con, ma chissà. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, mette subito le mani ...

