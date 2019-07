Rischio Listeria. Salame richiamato dal Ministero della Salute: “Non mangiatelo”

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Avviso di richiamo da parte del: è stato ritirato un lotto diper la presenza dimonocytogenes. Ilè stato prodotto dal Salumificio Bianco Angelo Snc nello stabilimento di via Roma 14 a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso (marchio di identificazione: IT 9-367/L CE).