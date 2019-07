Rinnovo contratto medici 2019 | aumento stipendio dopo 10 anni | quanto spetta

Rinnovo contratto medici/ 200 euro di aumento medio mensile : tutte le novità : Firmato il nuovo contratto dei medici, dopo un'attesa di più di dieci anni: 200 euro di aumento in media al mese. Ecco tutte le novità

I sindacati hanno firmato un’ipotesi di Rinnovo del contratto nazionale dei medici : Una buona parte dei sindacati che rappresentano i medici hanno firmato martedì notte un’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), cioè l’ente che rappresenta le pubbliche amministrazioni nelle contrattazioni collettive. Il contratto riguarda

Ciclismo - Giulio Ciccone festeggia la maglia gialla con il Rinnovo : allungato il contratto con la Trek : La Trek-Segafredo e Giulio Ciccone hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, allungato fino al 2021 Non solo la maglia gialla al Tour de France, ma anche il rinnovo per Giulio Ciccone. Il corridore italiano, salito in testa alla classifica generale della Grande Boucle dopo la sesta tappa, ha prolungato fino al 2021 il proprio accordo con la Trek Segafredo. AFP/LaPresse Queste le sue parole: “sono super entusiasta ...

Liverpool - Origi è blindato : ufficiale il Rinnovo di contratto : Divock Origi ha rinnovato il contratto che lo lega al Liverpool: “Sono felice, è sempre stata questa la mia volontà”.“powered by Goal”Un anno fa, di questi tempi, era reduce da una stagione nemmeno troppo esaltante in prestito al Wolfsburg, oggi è uno degli eroi che hanno consentito al Liverpool di vincere la Champions League e si è meritato sul campo un rinnovo che fino a pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare.Divock Origi, due goal ...

Chelsea - ufficiale : Rinnovo di contratto per Loftus-Cheek : Dopo aver ‘liberato’ completamente Morata, riscattato dall’Atletico Madrid, il Chelsea ufficializza il rinnovo di contratto per Loftus-Cheek. Esploso quest’anno sotto la gestione Sarri, il giocatore 23enne ha rinnovato il contratto con i ‘blues’ per cinque stagioni, fino al 2024. Lo comunica la società londinese. “Sono davvero felice di poter rimanere qui per altri cinque anni – ha ...

Salario minimo : la retribuzione aumenterà in caso di disdetta o mancato Rinnovo del contratto : Un emendamento al disegno di legge sul Salario minimo prevede un aumento automatico della retribuzione in caso di disdetta anticipata o di mancato rinnovo del contratto. La modifica, però, sarà valida solo per i lavoratori nel settore privato, non per quelli impiegati nella pubblica amministrazione. Secondo l'Inps circa 2,9 milioni di lavoratori potrebbero beneficiare di una media di 1.073 euro in più all'anno con la misura del M5S.Continua a ...

Lazio - Rinnovo per Angelo Peruzzi : contratto prolungato al 2022 : E’ già proiettata da tempo alla prossima stagione la Lazio di Claudio Lotito, che ha ben pensato sin da subito di allontanare le sirene sul proprio tecnico, Simone Inzaghi, corteggiato da qualche big. rinnovo del contratto e prosieguo insieme, alla caccia di obiettivi sempre nuovi dopo la conquista della Coppa Italia. Ma non solo mercato, i biancocelesti guardano anche alle importanti figure dirigenziali. Una di queste, lo storico ...

Salute : Rinnovo del contratto della sanità privata : “Confermiamo l’obiettivo di arrivare, in maniera condivisa e in tempi ragionevoli, al doveroso aggiornamento contrattuale dei professionisti che operano nella componente di diritto privato del SSN.” È quanto affermato da Aiop (Associazione Italiana Ospedalità privata) e Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari) in occasione dell’incontro odierno con l’assessore Sergio Venturi, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza ...

Sanità : mancato Rinnovo contratto privati - domani sit in a Palermo : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - La Sanità privata scende in piazza domani, mercoledì 12 giugno, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto scaduto da 12 anni. Il sit in di protesta, organizzato da Fp Cgil e Uil Fpl, si terrà alle 10 dinanzi la Casa di cura Candela di Palermo di proprietà

Mihajlovic-Bologna - è fatta : annunciato il Rinnovo di contratto - i dettagli : Tutti i tifosi bolognesi tirano un sospiro di sollievo e sfoggiano un fantastico sorriso, arriva una splendida notizia: il Bologna ha rinnovato il contratto di Mihajlovic Il Bologna ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022 con il tecnico Sinisa Mihajlovic. ”E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il ...

Grey's Anatomy - Jesse Williams (Jackson) firma il Rinnovo del contratto e resta nella serie : Il dottor Jackson Avery continuerà a lavorare al Seattle Grace Mercy West Hospital.Se non sapete quello di cui stiamo parlando e magari state pensando a una notizia medica, non siete probabilmente fan di Grey's Anatomy. Il dottor Jackson Avery è infatti il personaggio interpretato nella serie da Jesse Williams. L'attore ha firmato proprio in questi giorni il rinnovo del suo contratto nella serie tv di ABC (in Italia su FoxLife e in chiaro su ...

Il sindacato di polizia (Silp) a Matteo Salvini : “Tanti discorsi ma manca il Rinnovo del contratto” : In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato Italiano Lavoratori polizia (Silp-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti discorsi, in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".Continua a leggere

Lazio - ufficiale il Rinnovo di Inzaghi : l’allenatore biancoceleste ha prolungato il suo contratto fino al 2021 : Il club biancoceleste ha reso noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Inzaghi fino al 2021 La Lazio ha ufficializzato il prolungamento di contratto del tecnico Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2021. “La scelta di proseguire questo percorso insieme, frutto di condivisa programmazione, rafforza il legame tra le parti e certifica l’unità di intenti necessaria per raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati“, si ...

