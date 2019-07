Radio Rai 2019 2020 | In arrivo Minoli | Morgan | Venier e Costanzo

Addio ad Andrea Camilleri : Rai Radio 3 celebra il primo amore del papà di Montalbano : La rete culturale della Rai, Radio3, celebra con una programmazione speciale tutta dedicata ad Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano scomparso stamattina all'ospedale Santo Spirito di Roma. Dove il papà di Montalbano ha lavorato a lungo, sin dal 1958, quando di chiamava ancora Terzo Programma.Continua a leggere

Scaletta e orari per il concerto dei Subsonica a Rock in Roma in diretta su Rai Radio2 : Il concerto dei Subsonica al Rock in Roma sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 con il commento di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Il live si inserisce nel lungo calendario di eventi estivi che hanno concepito per il supporto di 8, il nuovo album di inediti che hanno rilasciato a seguito della reunion. L'apertura dei cancelli per lo spettacolo all'Ippodromo Delle Capannelle è previsto per le 19,30, mentre l'inizio del concerto dei ...

Audio e testo del nuovo singolo di Gigi D’Alessio - Domani Vedrai è in Radio dal 12 luglio : Domani Vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in radio dal 12 luglio. L’annuncio è arrivato direttamente sui social dell’artista che ha anticipato il ritorno in radio attraverso diversi post con i quali ha dato anche un’anteprima del testo. Il brano farà parte del prossimo album di inediti che l’artista partenopeo rilascerà in autunno e per il quale ha previsto brani a una sola voce e in collaborazione, con ...

Fiorello torna in Rai con un nuovo show tra tv - Radio e digital : A margine della presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, l'ad Salini ha annunciato che l'anno prossimo ci sarà spazio anche per Rosario Fiorello. Il suo nuovo spettacolo andrà in onda sulla piattaforma Rai Play ma non solo. Rosario Fiorello torna in Rai. Lo ha confermato - a margine della presentazione dei palinsesti autunnali - l'ad di viale Mazzini, Fabrizio Salini. "Fiorello ritorna in Rai con un programma su Rai ...

Mara Venier e Rai contratto firmato fra Domenica in - La porta dei sogni e Radio 2 (Anteprima Blogo) : E' arrivato l'accordo fra Mara Venier e la Rai. La conduttrice veneta ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro anno. Vediamo insieme quali saranno gli impegni che la conduttrice di Domenica in avrà con la televisione di Stato nella prossima stagione televisiva.Si tratta di un impegno che la vedrà in campo non solo in televisione. La grande novità riguarderà infatti anche la Radio come accennato dal ...

Mara Venier torna a Domenica In/ Rai le affida nuovo show - il marito "anche la Radio" : Mara Venier torna a Domenica In: Rai le rinnova il contratto. Ma condurrà anche nuovo show in prima serata e il marito conferma: "Anche la radio".

Domani Vedrai è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in Radio dal 12 luglio : Il nuovo singolo di Gigi D'Alessio è Domani Vedrai. A darne l'annuncio sui social è lo stesso cantautore partenopeo, che torna in radio dopo la collaborazione con Gué Pequeno in Quanto Amore Si Dà. Domani Vedrai entrerà quindi a far parte del suo prossimo album di inediti che attende ancora di essere ufficializzato attraverso una data d'uscita, ma è certo che sarà il seguito naturale di 24.02.1967 che ha rilasciato in occasione della sua ...

Nube Radioattiva di Rutenio-106 in Europa : confermata “la presenza dall’Ucraina all’Italia” : Una ricerca coordinata dall’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ipda), ora Istituto di scienze polari (Cnr-Isp), le cui misure sono state effettuate presso i laboratori di radioattività dell’Università di Milano-Bicocca, ha individuato la presenza di Rutenio-106 nei filtri che hanno campionato l’aria del capoluogo lombardo a partire da inizio settembre 2017. Lo studio è stato pubblicato ...

Radio Social Club di Radio 2 anche su Rai2 da settembre 2019 (Anteprima Blogo) : Tra le novità del palinsesto autunnale di Rai2 ci sarà anche... un programma Radiofonico. Infatti, stando a quanto apprende Blogo, da settembre prossimo la mattina a partire dalle ore 8.45 dal lunedì al venerdì, dovrebbe andare in onda Radio Social Club. Si tratta del programma che da oltre 10 anni è trasmesso al mattino (dalle 10.35 alle 12) su Radio 2 con la conduzione di Luca Barbarossa e Andrea Perroni.Sempre stando alle indiscrezioni che ...

Valentina Nappi Vs Matteo Salvini/ Spunta il like di Rai Radio 2 e il Ministro... : Valentina Nappi contro Matteo Salvini sui social, Spunta il like di Rai Radio 2 e il Ministro dice la sua salutando tutti e non solo..

De Magistris a Rai Radio uno : “Preferisco non guardare la conferenza di Sarri - non ha detto tutta la verità” : Il sindaco di Napoli e grande tifoso partenopeo Luigi De Magistris, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, ha commentato l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: ”La presentazione di Sarri alla Juve oggi, nel giorno del mio compleanno? Grazie, alé, ‘un giorno all’improvviso’… Ma visto che oggi è il mio compleanno, per quanto possibile voglio mantenere più leggera la mia giornata quindi mi sono ...

Libero e Il Giornale contro il paragone tra Salvini e Hitler a Fahrenheit su Rai Radio 3 : Negli ultimi giorni sono sorte alcune polemiche mediatiche in merito ad una recente puntata del programma Radiofonico Fahrenheit, in onda sulle frequenze di Radio Rai 3. Andando maggiormente nei dettagli, nella puntata dell'11 giugno si era sostenuto che l'attuale ascesa elettorale della Lega Nord di Matteo Salvini potrebbe ricordare, relativamente, quella del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori tedesco meglio, il NSDAP tragicamente noto ...

Radio RADICALE-RAI - SALTA ACCORDO LEGA-M5S/ Salvini 'col' Pd - ira Di Maio : Rai e RADIO Radicale: SALTA ACCORDO Governo, ira M5s, Di Maio 'gravissimo, dovranno rispondere'. Lega vota col Pd, Salvini 'non si chiude RADIO d'un colpo'