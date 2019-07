Quando uccisero la Prima Repubblica senza manette

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Redazione Massì, dai, sarà il solito brano da idioti che dura tre mesi e poi ciao.è uscito Hanno ucciso l'Uomo Ragno, le aspettative della critica erano pari a zero. In compenso quelle del pubblico erano sottozero perché nessuno li conosceva, questi 883, mentre le folate del grunge alla Nirvana stavano demolendo gli anni Ottanta e i paninari sembravano già reperti storici. Poi, ovvio, il brano è diventato un tormentone e oggi lo conoscono a memoria anche quelli che allora per carità, ma che cos'è sta robina qua. Gli 883 erano due ragazzi pavesi che in realtà amavano il rock e il rap e immaginavano di finire dietro una scrivania dal lunedì al venerdì. Già, così si immaginavano Max Pezzali e Mauro Repetto. E invece, guarda il gioco delle coincidenze, Hanno ucciso l'Uomo Ragno è diventata l'involontaria colonna sonora di una delle nostre fasi più turbolente del ...

donato_valerio : @OberonKamisky @Stefano0323 @cris_cersei Quando bisognava introdurre il lavoro interinale, ma i sindacati protestav… - novusnovelli : Quando due piloti americani uccisero 20 persone in Italia senza che nessuno pagasse mai - giuliofru : Quando due piloti americani uccisero 20 persone in Italia senza che nessuno pagasse mai via @thevisioncom -