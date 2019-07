Potete avere ancora 100 euro di rimborso sull’acquisto di Huawei P30 e P30 Pro

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 24 luglio 2019)ha deciso di prorogare di qualche giorno l'iniziativa che permette di100disull'acquisto diP30 e P30 Pro. L'articolo100disull’acquisto diP30 e P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

malerbabomba : @LeFrecce @trenitapp In ogni caso, per avere maggiori informazioni sulla chiusura temporanea di #Trenit potete cons… - afgianas : @pistelligoffr @nannaenik Nel mezzo ci sono quei bambini, non gli bastava la sfortuna di non avere una famiglia, In… - HayateFrancesco : @Ago_SantilloM5S Il mandato se questo punto non verrà rispettato è finito. Non potete avere la maggioranza e andare… -