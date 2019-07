Polo | magliette e dintorni

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 24 luglio 2019)Il motivo per cui da qualche anno va di moda tenere il colletto dellerialzato è indicatore di chi sono le icone di stile mondiali, oggi. È anche lo stesso motivo per cui oggi i ragazzini si soffiano il naso tappandosi la narice, o sputano: lo vedono fare agli sportivi. Nei primi 2000 giornali e TV martellavano con le regate e con Luna Rossa*. I marinai portavano il colletto dellerialzato per ripararsi la nuca dal sole, ma il polo prese come segno di sfacciataggine guascona. Dieci anni dopo, le grandi firme – cioè il demonio – vendonocon loghi, scritte e bandiere dietro al colletto, certi che gli idioti li esporranno. Cos’era unaSe l’è inventata un tennista, Renè Lacoste; giocava in camicia a maniche lunghe e si arrotolava le maniche per cercare refrigerio. Del resto il 1930 era un periodo esteticamente civile e ovunque ...

Niebbo : @AndreaSvizzero Mercoledì si parla di polo e magliette. - pls1942 : Regaleremo polo per i nipotini, non più magliette ?? Però la foto sorridente e sdentato è tenerissima. - tonikend : MAGLIETTA POLO 100% COTONE CARDATO COLORE GRIGIO CHIARO TG S XXL -