Peschiera Borromeo | critica sindaco su FB e i vigili chiedono di scrivere lettera di scuse

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Esasperata dalle troppe buche, una residente di(comune della provincia di Milano) ha 'osato're ilCaterina Molinari definendo "ridicola" l'amministrazione. Dopo aver lasciato il commento negativo, su Facebook, la donna si è ritrovata sotto casa iche le hanno "suggerito" diuna belladi. L'episodio è stato reso noto da '7Giorni', il giornale gratuito del Sud Est di Milano che si è domandato: "Siamo sicuri che gli agenti della Polizia Locale devono adempiere anche il compito di araldo della sindaca? Il commento finito nel mirino: 'Amministrazione ridicola' Lo scorso 27 giugno, sulla pagina ufficiale del comune di, l'amministrazione ha pubblicato un post (accompagnato dall'hastag #sicura) per informare i cittadini relativamente al proseguimento dei lavori di rifacimento della segnaletica ...

Corriere : Peschiera Borromeo, critica il Comune sui social e le arrivano a casa i vigili: «Si scusi per lettera» - vannisantoni : gestapo ne abbiamo? ~ Peschiera Borromeo, critica il Comune sui social per le buche in strada e le arrivano a casa… - giornalettismo : Se sei di #PeschieraBorromeo, pensaci due volte prima di scrivere un commento su #Facebook contro l'amministrazione… -