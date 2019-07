Peschiera Borromeo | critica il sindaco sui social e le arrivano i vigili a casa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pina Francone Una residente diaveva scritto su Facebook "amministrazione ridicola" per le buche in strada e il giorno dopo è stata contattata dalla polizia, che le ha chiesto di chiedere scusa al primo cittadino Caterina Molinari Guai are suiproprioperché potreste rischiare di trovarvi iall'uscio di. Assurdo, ma vero ed è infatti quanto successo a una residente di, in provincia di Milano, che aveva osato scrivere su Facebook "amministrazione ridicola" perché esasperata dalle troppe buche per le strade della cittadina, sotto a un post in cui la giunta dava notizia del rifacimento della segnalatica orizzontale. Ecco, la mattina dopo questa signora si è trovata un agente della polizia locale sotto, che la invitata a scrivere una bella lettera di scuse alCaterina Molinari. A portare alla ...

Corriere : Peschiera Borromeo, critica il Comune sui social e le arrivano a casa i vigili: «Si scusi per lettera» - MimodiCreta : RT @gr_grim: Sindaco Caterina Molinari, lista di csx, ex assessore PD: 'Avremmo potuto fare una querela, così diamo la possibilità agli aut… - ConteZero76 : Sembra una stupidata ma è uno dei passi verso il fascismo di fatto: l'intimidazione, da parte del potere costituito… -