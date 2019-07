Peschiera Borromeo | critica il comune su Facebook | le arrivano i vigili a casa

Fonte : blogo

(Di mercoledì 24 luglio 2019)l’amministrazione comunale su, si è ritrova inla polizia municipale. È successo a(Milano): una cittadina ha commentato negativamente l’annuncio delrelativo al rifacimento delle strisce pedonali, ottenendo per contro un intervento d’ufficio deiurbani. Il caso è diventato rapidamente virale sui social network, con le inevitabili polemiche.I fatti. Lo scorso 18 luglio, ildi, a pochi passi dallo scalo aeroportuale di Linate, ha comunicato tramite la propria paginadi aver rinnovato le segnaletiche orizzontali. Una buona notizia in linea di massima, ma non per tutti: alcuni cittadini, tra cui la signora protagonista di questa vicenda, si sono infatti lamentate del fatto che prima della segnaletica forse sarebbe stato meglio riassaltare alcune strade piene di buche. "Amministrazione ridicola", il ...

Corriere : Peschiera Borromeo, critica il Comune sui social e le arrivano a casa i vigili: «Si scusi per lettera» - giornalettismo : Se sei di #PeschieraBorromeo, pensaci due volte prima di scrivere un commento su #Facebook contro l'amministrazione… - Michel_Defence : RT @Aramcheck76: Se il criterio è questo c'è gente da queste parti cui manderanno i berretti verdi. -