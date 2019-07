Pellegrini e Paltrinieri | la giornata d' oro del nuoto italiano

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019/ Streaming video Rai : è oro per Pellegrini e Paltrinieri! : DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 a Gwangju: Streaming video Rai, orario, programma e italiani in vasca in Corea del sud, oggi 24 luglio 2019.

Paltrinieri e Pellegrini da leggenda : accoppiata mondiale - l'Italia è d'oro : Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri regalano un doppio oro all'Italia ai mondiali di nuoto in Corea. Pellegrini è da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Pellegrini E PALTRINIERI : I MARZIANI SONO AZZURRI! DOPPIO ORO DA LEGGENDA!!! Quarto Burdisso - Detti sesto - Miressi out in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.58: Cristina Chiuso: A questo punto le prospettive per i 1500 SONO totalmente diverse da quelle che pensavamo. Se Wellbrock è vittima del virus che sta girando per il villaggio potrebbe provare a riprendersi, Romanchuk se è vero che aveva preparato gli 800 figuriamoci nei 1500. E’ irriconoscibile rispetto allo scorso anno. L’avversario sarà Christensen. Potrebbe diventare un ...

Pellegrini e Paltrinieri - doppio oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto : Otto volte di fila a medaglia nei Mondiali e quattro sul podio iridato più alto dei 200 s.l.: questa l'impresa realizzata oggi dalla divina, eterna, Federica Pellegrini dalle mille vite agonistiche, che batte in finale due avversarie come Titmus, argento, e Sarah Sjöström (soccorsa a fine gara con l'ossigeno per un mancamento). Nessuno mai ha vinto, nel nuoto maschile o femminile, tanti titoli Mondiali quanto Federica ...

Pellegrini d'oro nei 200 stile libero - Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 : La Divina: «Sono al mio ultimo mondiale». Paltrinieri: «Proprio una bella gara», Detti quinto da campione in carica

Pellegrini - le lacrime sono d'oro Trionfa Fede e anche Paltrinieri : Federica Pellegrini campionessa del mondo dei 200 stile libero. La Divina compie un'altra impresa storica. E il 4 oro mondiali in carriera con 3 argenti e un bronzo. Una carriera fenomenale quella della campionessa veronese. Segui su affaritaliani.it

Nuoto : doppio oro - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri nella gloria : Federica Pellegrini, ancora una volta oro nei 200 stile libero. In Corea del Sud il quarto titolo mondiale, un capolavoro. Un Gregorio Paltrinieri perfetto ha vinto per la prima volta nella sua carriera, già ricchissima, gli 800 stile libero al Mondiale di Nuoto. L’olimpionico ha rotto la barriera dei 7 minuti e 40 secondi col record europeo. Gabriele Detti, campione uscente, perde lo scettro di Budapest, ma il titolo resta azzurro. LEGGI ...

Mondiali Nuoto - Pellegrini vince i 200 stile Gwangju : sesto successo iridato. Paltrinieri oro e record europeo negli 800 stile : Federica Pellegrini eterna, Gregorio Paltrinieri stupefacente. E’ una giornata storica per il Nuoto italiano. La prestazione da leggenda è arrivata per la 30enne olimpionica, che ha stracciato la concorrenza nei “suoi” 200 metri stile libero ed ha vinto la medaglia d’oro, confermandosi fra le più grandi nuotatrici di sempre. Il quarto titolo iridato arriva a Gwangju, in Corea del Sud con il tempo di 1.54.22. Fede si ...

Paltrinieri e Pellegrini : accoppiata mondiale. L'Italia è d'oro - Fede in lacrime : Federica Pellegrini da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro mondiale nei 200 stile libero e si consacra la più grande di sempre in questa specialità, nella quale...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia da sballo - ori di Pellegrini e Paltrinieri! Quinto posto : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Pellegrini E PALTRINIERI : I MARZIANI SONO AZZURRI! DOPPIO ORO DA LEGGENDA!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Chalmers si è ripreso rispetto a stamattina e ha vinto in 47″58, Miressi invece paga dazio, poco efficace nel finale ed è solo quinto in 48″36 che è purtroppo il suo valore attuale. Secondo Grinev, terzo Mignon, quarto Nemeth 13.29: Impossibile voltare pagina ma c’è Alessandro Miressi al via della prima emifinale dei 100 stile: Timmers (Bel), Chalmers (Aus), Nemeth ...

Pellegrini - un oro incredibile Trionfa Fede e anche Paltrinieri : Federica Pellegrini campionessa del mondo dei 200 stile libero. La Divina compie un'altra impresa storica. E il 4 oro mondiali in carriera con 3 argenti e un bronzo. Una carriera fenomenale quella della campionessa veronese. Segui su affaritaliani.it

Pellegrini d'oro nei 200 - Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 stile libero : L'azzurro ha vinto dopo un'azione incontrastabile, Detti quinto. Secondo il norvegese Christiansen, terzo il francese Aubry

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO PALTRINIERI : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...