Pellegrini e Paltrinieri | la giornata d' oro del nuoto italiano

Mondiali Nuoto 2019 – Paltrinieri ok nei 1500 sl - Pilato da record - Pellegrini fuori dai 50 sl : i risultati delle batterie odierne : Paltrinieri e Acerenza in finale nei 1500 sl, Benedetta Pilato firma il record italiano dei 50 rana, Pellegrini fuori dai 50 stile libero: i risultati delle batterie della mattina dei Mondiali di Nuoto 2019 Mattinata molto intensa quella del penultimo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019. Tanti italiani nelle batterie di qualificazione svoltesi nelle prime ore del giorno in Italia. Facciamo un rapido recap di quanto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! 4×100 mista stile in finale. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Out Pellegrini nei 50 e i dorsisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.26: Ai 500 in testa l’argentino Moreno davanti a Cheuk e Nehra 4.21: In partenza la prima di quattro batterie dei 1500. Atleti di secondo piano in questa serie e nella prossima. Acerenza nella penultima, Paltrinieri nell’ultima 4.19: Squalificato Israele nell’ultima batteria. Queste le finaliste della 4×100 stile mista: Usa, Australia, Canada, Francia, Italia, Russia, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Immensa Pilato : Record italiano nei 50 rana!!! Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl! Pellegrini fuori dalla semifinale nei 50 - disastro dorsisti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.51. Queste le semifinaliste dei 50 rana: Pilato, King, Carraro, Atkinson, Efimova, Hansen, Zmushka, Hulkko, Hansson, Metz, Schouten, Sztankovics, Belousova, Suo, Elendt, Vermeiren 3.50: King vince l’ultima batteria con 30″18. Primo crono per l’azzurra Pilato in semifinale, terzo per Carraro 3.48: Risponde Martina Carraro! 30″38 ed Efimova (30″63) battuta nella ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 luglio. Quadarella e Panziera per la medaglia! Paltrinieri nei 1500 sl - c’è la baby Pilato nei 50 rana e Pellegrini nei 50! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.11: Passon delle Seychelles si impone nella sesta batteria in 26″35 e si inserisce al secondo posto della graduatoria 3.09: La mongola Batbayar vince in 26″66 la quinta batteria. Baqlah resta a comando della classifica 3.08: Winter degli Stati Federali di Micronesia vince in 29″80 la quarta batteria 3.06: Cooper Gomez di Panama si aggiudica la terza batteria in ...

Gli ori mondiali passano dal “Piccolo Tibet” : Livigno è divina con Pellegrini - Paltrinieri e Quadarella : Livigno è divina: Pellegrini, Paltrinieri e Quadarella, gli ori mondiali passano dal “Piccolo Tibet” Livigno è “divina” come Federica Pellegrini, per aver contribuito – grazie all’altitude training – ai successi degli azzurri del nuoto. L’eterna fuoriclasse, l’astro nascente Simona Quadarella e il nuotatore fondista Gregorio Paltrinieri hanno tutti conquistato l’oro ai mondiali di Gwangju, in Corea del Sud. I tre azzurri ...

Mondiali Nuoto 2019 – Quanto vale l’oro iridato? Premi irrisori per Quadarella - Pellegrini e Paltrinieri : Grazie all’oro conquistato ai Mondiali di Gwangju, i tre nuotatori italiani si sono messi in tasca una cifra davvero irrisoria per la portata dell’evento Una giornata memorabile per l’Italia ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, la squadra azzurra infatti ha festeggiato la medaglia d’oro di Federica Pellegrini nei 200 stile libero femminili e quella di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero maschili. AFP/LaPresse La ...

Mondiali di Nuoto 2019 : Pellegrini ancora oro nei 200! Paltrinieri oro e record europeo negli 800 : Federica Pellegrini è sempre più nella leggenda: la Divina (appellativo che forse, ormai, non è più sufficiente) ha vinto, a quasi 31 anni d'età, la medaglia d'oro ai Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju nella specialità di cui è padrona da 15 anni, i 200 stile libero. Questo è il suo ottavo podio iridato consecutivo e il quarto titolo mondiale. Nessuno come lei. Ma non basta, perché oggi l'azzurra ha praticamente dominato la gara, ha sempre dato ...

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri : i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo : C’è chi vince una volta sola e chi lo fa a ripetizione. La maggior parte degli atleti reagisce ai successi con un inevitabile appagamento. Altri, invece, si nutrono dell’aroma inebriante della vittoria, a tal punto da non poterne più fare a meno. Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri sono i più grandi vincitori seriali dello sport italiano contemporaneo. Gli ultimi cannibali, verrebbe da dire. Una stirpe in via di estinzione ...

