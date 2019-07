Pellegrini d' oro nei 200 | Paltrinieri campione del mondo e record europeo negli 800 stile

Paltrinieri e Pellegrini : accoppiata mondiale. L'Italia è d'oro - Fede in lacrime : Federica Pellegrini da leggenda. L'azzurra vince ancora la medaglia d'oro mondiale nei 200 stile libero e si consacra la più grande di sempre in questa specialità, nella quale...

Federica Pellegrini stratosferica : la Divina si conferma campionessa mondiale nei 200sl - ancora un oro per l’Araba Fenice : Federica Pellegrini da urlo ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: l’azzurra d’oro nei 200 sl, la Divina si conferma campionessa del mondo Federica Pellegrini immensa! La Divina ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud. La nuotatrice italiana si conferma campionessa del mondo nei 200 stile libero, dopo l’oro di due anni fa a Budapest, con una ...

Paltrinieri oro negli 800 stile libero e record europeo Attesa per Federica Pellegrini : L'azzurro ha vinto dopo un'azione incontrastabile, Detti quinto. Secondo il norvegese Christiansen, terzo il francese Aubry

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini terza nei 100 stile libero - l’oro va alla danese Blume : La ‘Divina’ tocca la piattaforma in terza posizione, chiudendo i 100 stile libero alle spalle di Blume e Heemskerk Federica Pellegrini conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero femminili del Trofeo Sette Colli, fornendo un’ottima prestazione davanti al pubblico italiano. La Divina si esibisce in un pazzesco sprint nei primi 50 metri, per poi cedere alla distanza alla danese Blume e ...