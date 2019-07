Pd: fondi russi,subito mozione sfiducia

"La posizione reticente del ministro Salvini è molto grave e incompatibile con il suo ruolo. Presenteremo unadicontro un ministro che scappa dai suoi doveri". Lo annuncia il segretario Pd, Zingaretti. "Oggi Conte non ha detto nulla -aggiunge- anzi ha ammesso che da Salvini non ha avuto informazioni. Il ministro continua a offendere la Camera e si rifiuta di dare spiegazioni". Zingaretti ricorda poi che "mentre il premier parla delagate, i senatori M5s escono dall'Aula. Non c'è più una maggioranza"(Di mercoledì 24 luglio 2019)