Patti prematrimoniali | perché incontrare l’avvocato prima di sposarsi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È finito, dopo dieci anni d’amore, il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Un divorzio senza traumi, grazie a un accordo veloce e intelligente per evitare conflitti e lotte in Tribunale. La negoziazione assistita si afferma infatti come trend sempre più in voga tra i vip, che scelgono di regolare insieme la fine di un’unione. Ma non per tutti è così semplice. Molte coppie, se potessero, sceglierebbero un accordo a monte, un patto prematrimoniale, che permetta di affrontare con più serenità il lungo viaggio a due, e magari anche la sua fine. Al momento però c’è ancora da aspettare. Iattualmente in Italia sono nulli perché il matrimonio è un negozio giuridico che non può essere sottoposto a condizione. Ma la rivoluzione è alle porte. Se ...

