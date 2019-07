Paltrinieri oro negli 800 stile libero e record europeo Attesa per Federica Pellegrini

Paltrinieri oro mondiale negli 800 metri stile libero : Gregorio Paltrinieri strepitoso nella finale mondiale degli 800 metri stile libero. L'azzurro ha vinto l'oro stracciando tutti gli avversari, con una progressione che è iniziata a...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : IMMENSO Paltrinieri : ORO E RECORD EUROPEO NEGLI 800! Detti sesto. Federica Pellegrini all’assalto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21: SALE SALE FedericaAAAA 13.21: Risale Federica, forza, forza!!! 13.20: E’ cambiato tutto rispetto a ieri, Pellegrini a inseguire. Ai 100 Titmus, Sjostrm, Oleksiak, Pellegrini 13.20: Sjostrom attacca da subito 13.20: Vedremo come impsterà la gara Federica Pellegrini, ci aspettiamo una gara di assalto, si snaturerà ma ha le qualità e capacità di per farla. E’ una gara di ...

Mondiali nuoto 2019 – Strepitosa impresa di Paltrinieri a Gwangju : SuperGreg per la prima volta d’oro negli 800 sl : A Gwangju il riscatto di Paltrinieri: Greg d’oro negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 E’ iniziata la terza giornata di sfide in vasca a Gwangju: ad aprire le danze oggi è l’attesissima sfida degli 800 stile libero maschili. Una gara mozzafiato, con gli italiani sempre tra i protagonisti: un testa a testa iniziale tra Detti e Paltrinieri, che intorno ai 300 metri ha staccato i rivali prendendo piano piano il ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti e Paltrinieri a caccia dell’oro negli 800 sl : Domani, nelle prime batterie, le carte inizieranno a scoprirsi negli 800 stile libero maschili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Inutile negare che questa è una delle gare da circoletto rosso per l’Italia, vista la presenza di Gabriele Detti e di Gregorio Paltrinieri. I due amici-rivali si ritrovano in una gara nella quale hanno un obiettivo in comune: il successo. Il livornese, reduce dal bronzo iridato nei 400 sl, si ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania d’oro - Paltrinieri a medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.58: Rivedendo il replay si nota l’oro della Germania mentre Italia e States hanno toccato nello stesso momento la piastra. 01.55: Siamo in attesa dell’ufficializzazione dei risultati ma dovrebbe essere d’argento la prova degli azzurri 01.54: Muffels giocando anche un po’ sporco vince l’oro in volata, precedendo Paltrinieri che porta l’argento ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia-Germania per l’oro!!! Paltrinieri sfida Muffels : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.50 Un duello rusticano tra Paltrinieri e Muffels, con il tedesco che gioca sporco. Ci sono anche gli States alle loro spalle 01.43: Paltrinieri ha già agganciato Muffels ed ora sarà duello per l’oro!!! 01.40: Germania e Italia davanti a tutti e cambio tra Acerenza e Paltrinieri. Ora l’azzurro cercherà di andar via di passo!! Tedeschi, azzurri, Cina e Stati Uniti al cambio per ...

Mondiali di nuoto 2019 – Niente podio per Paltrinieri e Sanzullo nella 10 km - ma c’è il pass per Tokyo 2020 : oro a Wellbrock : I due azzurri chiudono al sesto e nono posto, ottenendo così la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 Niente medaglia per Gregorio Paltrinieri e Mario Sanzullo nella 10 km maschile dei Mondiali di nuoto 2019, i due azzurri però si consolano con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Serviva arrivare nei primi dieci, missione compiuta per i nuotatori italiani, considerando il sesto posto di Greg e il nono di ...