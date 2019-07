Palmieri | “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi | pronta una mossa di

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 24 luglio 2019): “Ilhaunounadi Ancelotti” “Ilhaunounadi Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse settimane i bianconeri erano in vantaggio, ad oggi si registra un sorpasso del. Questo grazie ad alcune mosse che il collega Tancredispiega attraverso il suo editoriale per tuttomercatoweb.com, di cui vi proponiamo alcuni passaggi. “L’ offerta non è ancora arrivata, ma ilfarà il primo passo. C’ è da ipotizzare una proposta nell’ ordine dei 50 milioni sperando di arrivare a 60, anche se con De Laurentiis è meglio non ...

