Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Ungheria vale la finale | il Settebello a caccia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Siamo ad un punto di non ritorno. Dopo quattro anni ilha ritrovato la semial Mondiale: l’obiettivo ora è quello di tornare ad otto anni fa, Shanghai 2011, nell’ultima manifestazione iridata in terra asiatica, quando la Nazionalena dimaschile riuscì ad arrivare nell’ultimo atto, imponendosi in maniera spettacolare. In quel di Gwangju (Corea del Sud), domani, alle 11.30, torna in acqua la squadra guidata da Sandro Campagna che in semise la vedrà con l’in un match ormai classico per questo sport, visto e rivisto in varie salse (che siano, Europei o Olimpiadi). Una sfida praticamente alla pari, faranno fatica anche i bookmakers a trovare le quote giuste e ad individuare una favorita alla vigilia. Entrambe le compagini infatti non stanno attraversando un periodo felicissimo: per i magiari oltre ...

