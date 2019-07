Palermo | titolo sportivo alla Herahora del gruppo Mirri

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Leoluca Orlando, sindaco di, ha annunciato durante una diretta Facebook il nome della società che rileverà ildelCalcio e che potrà dunque iscrivere il club rosanero nel campionato di Serie D 2019/2020. Si tratta dellaS.r.l. di Darioe Antonino Di Piazza, indicata dunque dal sindaco della città, … L'articolodel

_jowa_ : RT @bennygiardina: Il sindaco @LeolucaOrlando1 ha assegnato il titolo del #Palermo in Serie D a Dario Mirri e Tony Di Piazza - CalcioWeb : ?? Il #Palermo ha una nuova società assegnato il titolo sportivo per la Serie D ?? - g_lascala : RT @bennygiardina: Il sindaco @LeolucaOrlando1 ha assegnato il titolo del #Palermo in Serie D a Dario Mirri e Tony Di Piazza -