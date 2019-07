 Pagavano italiani per sposare donne marocchine e farle prostituire Tre arresti 

Fonte : agi

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Organizzavano matrimoni fittizi tra cittadinidi originia cui far loro conseguire la cittadinanza italiana e che una volta entrate nel territorio italiano erano quindi avviate all'attività di prostituzione, con particolare attenzione verso una 'clientela' fatta di anziani da poter circuire e depredare di ogni avere. La Polizia di Stato di Nuoro ha ora eseguito tre arresti, si tratta di altrettanti cittadini marocchini, duee un uomo. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile hanno accertato che si trattava di una vera e propria organizzazione criminale operante nel territorio di Siniscola. L'attività investigativa, che è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Nuoro, è durata all'incirca sei mesi e ha visto sotto controllo le utenze utilizzate dai protagonisti della vicenda supportata da numerosi pedinamenti effettuati nella ...

