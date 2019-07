Paese che vai baci che trovi | bacio alla francese | all’eschimese o meglio seguire i

A Bibbiano tra la folla che accoglie Salvini : “Qui in Paese sapevamo tutti” : Una madre che aspetta la figlia: chi ce li ha strappati adesso deve pagare. Il Pd: dal ministro solo una passerella. E Di Maio si schiera con l’alleato

Governo : Giachetti - ‘in Paese normale crisi già aperta’ : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Salvini dice che ‘è venuta meno la fiducia anche personale’ tra i leader di Governo. In un Paese normale questa sarebbe l’apertura formale della crisi. Qui invece cazzeggiano su tutto, anche su questo. #ilGovernodelcazzeggiamento”. Lo scrive Roberto Giachetti del Pd. L'articolo Governo: Giachetti, ‘in Paese normale crisi già aperta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Paese "boldriniano" che ha abolito la "fratellanza" : "È sessista" : Elena Barlozzari Alessandra Benignetti La giunta di Velletri approva un provvedimento "boldriniano" che mette al bando il linguaggio sessista dalla modulistica e dalle comunicazioni ufficiali. Fratelli d'Italia: "Di questo passo cambieranno anche l'inno nazionale" Velletri ?

Un gigante nato in un Paese fascista che lascia un Paese prefascista : L’ultima volta che ho pranzato o cenato nel ristorante preferito di Montalban a Barcellona (Montalban – Casa Jose: l’ho fatto tre volte) mi sono immaginato la scena fantastica di una tavolata in cui a gustare i cannolicchi, il polipo e gli scampi, l’astice, la paella e il “suquet con langosta”, ad affettare il prosciutto e a versare lo Chablis e il Fefiñanes (uno dei bianchi preferiti di Pepe Carvalho, ...

La presidente della Croazia ha ammesso che la polizia del Paese è coinvolta nei violenti respingimenti dei migranti fermati al confine : Dopo mesi di smentite ufficiali, la presidente della Croazia Kolinda Grabar Kitarovic ha di fatto ammesso che la polizia del paese è coinvolta nei violenti respingimenti di migranti e richiedenti asilo fermati al confine. Il comportamento della polizia croata è

Dove ci può portare il vento autoritario che soffia sul Paese? : Penso che il libro di Scurati su Mussolini – che ho letto di recente – non dica nulla di nuovo a chi da anni si documenta sul fascismo e sul suo Duce. Ma al tempo stesso sono felice del suo successo perché vuol dire che molti dei 150mila italiani che finora hanno comprato il libro - e che per varie ragioni sapevano pochissimo sul come e il perché dell’avvento di Mussolini al potere - si renderanno conto di come ...

Sondaggio - l'Italia è il Paese più euroscettico : "Solo il 42% crede che l'Europa sia un toccasana" : «Di chi è la colpa?», già si chiedono a Bruxelles e a ruota i media allineati. Della classe politica al governo ovvio, subito si rispondono con scostante sicumera, di quei partiti, o meglio di quel partito, la Lega, che dell' euroscetticismo ha fatto le fondamenta del suo successo e della sua popola

L'indifferenza e i silenzi sui soldi della Lega dimostrano che l'Italia è un Paese malato : malato è il Paese dove le più clamorose e documentate rivelazioni sul potere sono accolte con infastidita indifferenza e tombali silenzi. Perché un terriccio brulicante e oscuro circonda il leader della Lega. Che rivendica sovranità assoluta e alza ogni giorno nuove frontiere La verità, oltre il buio (di Marco Damilano)" Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega"

Di Maio : "Mai condoni - sì alla flat tax ma per farla non si aumenti l'Iva" | "L'Autonomia si farà ma non spaccheremo il Paese in due" : Il vicepremier: "Sulla flat tax aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva". E sull'Autonomia garantisce: "E' nel contratto di governo, verrà approvata". Ma mette dei paletti...

Il Paese europeo che sta accogliendo più migranti : Non è l'Italia, ma nemmeno la Grecia o la Spagna: secondo i primi dati del 2019 è Cipro, che da tempo sta affrontando un flusso migratorio grande e poco raccontato

Paese che vai - dating che trovi : Italia: aperitivi e... ritardiFrancia: la velocità è tutto!Spagna: solo relazioni serie e tante coccoleGermania: puntualità e discorsi impegnatiSvezia: evviva la parità di genere!«Tutto il mondo è Paese»: un proverbio ben radicato nella lingua italiana che sta a significare che ovunque si vada, bene o male determinati modi di pensare e agire sono comuni se non uguali per tutti gli esseri umani. Il che è soprattutto vero per i sentimenti ...

Libia ultime notizie : a che punto è la battaglia per il controllo del Paese? : Libia ultime notizie: a che punto è la battaglia per il controllo del paese? Ad ormai tre mesi dall’avvio della campagna per il controllo di Tripoli, lanciata dal generale Khalifa Haftar, la situazione politica e militare in Libia è ancora in stallo. Sul campo e nelle stanze della diplomazia rimangono forti difficoltà a superare la crisi in corso. A pagarne il prezzo sono soprattutto le migliaia di migranti rinchiusi nei centri di ...

Sea Watch - c’è chi salva vite e chi schiuma rabbia. È davvero questo il Paese che vogliamo diventare? : C’è una persona che salva vite in mare. Una persona che può stare più o meno simpatica. Che può dire cose più o meno condivisibili ma che, questo è certo, ha dedicato tutta se stessa a salvare persone alla deriva. E poi c’è un Paese una volta grande, un Paese di mare, che è diventato grande sul mare e che conosce come le sue tasche la sacra legge del mare. Nessuno si abbandona. E poi c’è un Paese che si è trasformato in un Paese codardo e ...