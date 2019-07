Omicidio Lidia Macchi | cancellato l' ergastolo a Binda

Omicidio Lidia Macchi - in appello i giudici cancellano l’ergastolo a Stefano Binda : assolto e subito libero : “Non ha commesso il fatto“. Per questo motivo la Corte d’Assise d’appello di Milano ha assolto Stefano Binda, il 51enne imputato per l’Omicidio di Lidia Macchi, la studentessa di 21 anni violentata e uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. I giudici hanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare la sentenza di carcere a vita inflitta in ...

