Oltre 14 mila i centenari in italia

In Italia Oltre 14mila centenari : siamo i più longevi d'Europa : Al 1° gennaio 2019 i centenari residenti in Italia sono 14.456 e l'84% sono donne. La maggior parte risiede nelle regioni...

Centrati due ‘5’ da Oltre 127mila euro : Roma, 23 lug. – (AdnKronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso di oggi del Superenalotto. Realizzati due ‘5’ che vincono 127.684 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione del ‘6’ è di 195 milioni.La combinazione vincente di oggi è: 18, 32, 34, 55, 74, 79. Numero jolly 78, numero superstar 36. L'articolo Centrati due ‘5’ da oltre 127mila euro ...

Emanuele Filiberto derubato a Parigi : bottino da Oltre 500 mila euro : Emanuele Filiberto derubato a Parigi: grave danno da oltre 500 mila euro Non c’è pace per Emanuele Filiberto. Dopo la notizia sul tumore e i gossip che parlavano di un’accesa crisi con la moglie, Clotilde, ora una brutta avventura ha come protagonista proprio Emanuele Filiberto. Come riportano i maggiori siti di informazione italiane, il principe […] L'articolo Emanuele Filiberto derubato a Parigi: bottino da oltre 500 mila ...

Emanuele Filiberto di Savoia - furto a casa del principe a Parigi : bottino da Oltre 500 mila euro : Ladri in azione nella casa Parigina del principe Emanuele Filiberto di Savoia: i malviventi si sono portati via un bottino da 500 mila euro. Il furto è avvenuto la sera di venerdì 19 luglio nell’abitazione che si trova nel XV arrondissement, mentre il nipote dell’ultimo re d’Italia e la moglie, l’attrice Clotilde Courau erano fuori casa. La coppia ha trovato infatti la brutta sorpresa al suo rientro: secondo quanto ...

"Pezzotto" per vedere Sky gratis - smantellata rete ZSat : «Oltre 11mila abbonati in tutta Italia» : La Polizia di Stato di Palermo, al termine di un'articolata attività d'indagine ad elevato contenuto tecnologico, ha disarticolato l'infrastruttura informatica, gestita dalla nota...

Milan - Giampaolo promuove il gruppo rossonero : “sono andati Oltre le mie aspettative - mi hanno sorpreso” : Il nuovo allenatore del Milan ha commentato i primi dieci giorni di ritiro, esprimendo il proprio parere sul gruppo a sua disposizione Dieci giorni di ritiro sono già volati in casa Milan, i rossoneri lasceranno adesso Milanello per volare negli Stati Uniti per la tournée estiva. Marco Giampaolo è parso soddisfatto di questi primi giorni di lavoro, sottolineando di essere rimasto sorpreso dalle capacità di apprendimento del ...

Virus Dengue in Guatemala : Oltre 6mila infettati - 17 morti : In Guatemala almeno 17 persone sono morte e oltre 6mila sono state contagiate dal Virus Dengue durante l’ultima stagione delle piogge: lo ha reso noto il Ministero della Salute, secondo cui altri dieci decessi avvenuti nelle ultime settimane potrebbero essere avvenuti come conseguenza del contagio. L’area dove si sono registrati più casi è quella di Quetzaltenango: 1.406 infettati, il 22% del numero totale. Il 15% dei casi invece si ...

Milan - pari alla prima : i rossoneri non vanno Oltre l’1-1 contro il Novara : Il primo Milan di Giampaolo ha pareggiato 1-1 contro il Novara in una partita amichevole disputata nel centro sportivo di Milanello. Dopo lo 0-0 nel primo tempo, piemontesi in vantaggio grazie ad gol su rigore di Stoppa. Nel finale il pareggio del Milan con un bel tiro dalla distanza del neo acquisto Theo Hernandez. Era questa l’unico test amichevole per la squadra di Marco Giampaolo prima della partenza per la tournée negli Stati ...

Migranti - “negli ultimi 12 mesi la Francia ha respinto Oltre 18mila persone a Ventimiglia”. Ecco i dati ufficiali : Sono 18.125 le persone respinte negli ultimi 12 mesi alla frontiera di Ventimiglia dalla polizia francese, prevalentemente provenienti da Nigeria, Mali, Costa d’Avorio, Guinea e Algeria. Numeri che vanno ad aggiungersi a coloro che sono espulsi per via del Trattato di Dublino e riaccompagnati a Bardonecchia e in aereo da Austria, Olanda e Germania. Le persone respinte sono regolari sul territorio italiano, eppure non sempre vengono rilasciate ...

Pronti i concorsi alla Regione Siciliana - posto fisso per Oltre 6 mila persone : Tornano le assunzioni alla Regione Sicilia ed è corsa contro il tempo, prima delle ferie, per l’approvazione della legge che permetterà di aprire i bandi di concorso. L’Ars deve approvare due provvedimenti che sbloccherebbero subito 500 assunzioni e bisogna far presto per evitare che la macchina amministrativa si paralizzi Il piano triennale del fabbisogno prevede l’assunzione di seimila nuovi regionali entro il 2024. La proposta prevede che ...

Milano. Risparmi per Oltre 2 miliardi in 5 anni con gli acquisti centralizzati di Arca spa : Arca spa, la Centrale di committenza di Regione Lombardia, è stata incorporata in Aria spa. Dalla sua istituzione avvenuta nel 2014,

Rimborso Irpef 2019 Oltre i 4 mila euro : tempi di attesa e operazioni fisco : Rimborso Irpef 2019 oltre i 4 mila euro: tempi di attesa e operazioni fisco A luglio, o al più tardi ad agosto, è tempo di Rimborso Irpef 2019. Al momento della dichiarazione dei redditi, infatti, la domanda che ci si pone in estate è sempre la stessa: quando sarà erogato il Rimborso Irpef? E le tempistiche sono uguale per tutte le somme che dovrebbero essere rimborsate? La risposta a questa domanda è negativa: infatti, per cifre elevate, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione Oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...