Odiare ti costa | scatta la battaglia legale contro la violenza online

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019)ti, l’iniziativachi pubblica commenti violenti o diffamatori sui social network (fonte: Facebook) L’odio in rete ha i giorni contati. Diffamazioni, calunnie e minacce lanciate attraverso i post e i commenti dei social network ora hanno un nuovo avversario pronto a combatterle sia sul web, sia nella vita reale. Nasceti, un’iniziativa lanciata dall’associazione Tlon assieme allo studioWildside di Cathy La Torre, avvocato bolognese e attivista lgbtq+, per perseguire in sede civile gli atteggiamenti da cyberbullo, leone da tastiera o troll che spesso portano a insulti gratuiti, minacce o auguri di morte sotto alcuni post. Il recente caso di Carola Rackete ha visto la capitana della Sea Watch 3 diventare il bersaglio di insulti gratuiti e minacce pesantissime diffuse via web che si sono aggiunte a quelle pronunciate dalle persone ...

