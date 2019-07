Nuovo San Siro | sfida tra 4 archistar per il progetto

Sanità : per 130mila medici Nuovo contratto dopo 10 anni. Aumento medio di 200 euro : È stato firmato nella notte all'Aran il rinnovo del contratto dei medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale, dopo un’attesa di 10 anni. Il contratto riguarda circa 130mila professionisti...

Sanità - firmato Nuovo contratto medici : 6.00 firmato dopo oltre 10 anni il contratto dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale". Lo ha annunciato su Twitter la Fp Cgil nazionale,postando la foto della firma del rinnovo del contratto che riguarda 130.000 professionisti. L'intesa prevede aumenti medi pro capite di 200 euro lordi mensili. L'ipotesi di rinnovo,relativa al triennio 2016-2018,è stata firmata all'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle ...

Leonori : con fine commissariamento ora subito Nuovo personale sanitario : Roma – “Quanto dichiarato oggi al termine dell’udienza della Corte dei Conti dal presidente della sezione di controllo Roberto Benedetti in occasione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 e’ una ottima notizia: si puo’ chiudere il commissariamento del Lazio sulla Sanita’. È durato anni e molta fatica per il Presidente Zingaretti, la nostra Giunta e la nostra esperienza politica, ma soprattutto ...

Nuovo San Siro - chiesto un dossier senza dati sensibili : dossier Nuovo stadio Milano – Il Comune di Milano ha fatto una richiesta a Inter e Milan per quanto riguarda il dossier su quello che potrebbe essere il Nuovo stadio dei due club. Un documento ex novo di sintesi, che sia privo di tutte le parti sensibili che potrebbero far saltare una futura ipotetica gara. […] L'articolo Nuovo San Siro, chiesto un dossier senza dati sensibili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Nuovo San Siro - il Comune chiede un dossier senza dati sensibili : dossier Nuovo stadio Milano – Il Comune di Milano ha fatto una richiesta a Inter e Milan per quanto riguarda il dossier su quello che potrebbe essere il Nuovo stadio dei due club. Un documento ex novo di sintesi, che sia privo di tutte le parti sensibili che potrebbero far saltare una futura ipotetica gara. […] L'articolo Nuovo San Siro, il Comune chiede un dossier senza dati sensibili è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Elena Santarelli - "Sei troppo magra!"/ Nuovo attacco hater : "Vivi e lascia vivere" : Elena Santarelli risponde agli haters che l'accusano, ancora!, di essere troppo magra, ecco cosa è successo sul suo account di Instagram.

Sky Atlantic ha rimosso un tweet e una news in cui annunciava un Nuovo documentario di Alessandro Di Battista - dopo alcune proteste : Sabato l’account del canale a pagamento Sky Atlantic ha rimosso un tweet in cui annunciava che avrebbe trasmesso un documentario di Alessandro Di Battista, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e attuale dirigente del partito. Nel programma, che dovrebbe andare

Uomini e Donne - Alessandro Cannataro Nuovo tronista? : La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara alla sua partenza. Scalpita il trono classico che vede già un nome tra i papabili a sedersi sulla sedia più celebre del piccolo schermo, si tratta dell'ex corteggiatore di Sara Affi Fella nonché volto tentatore in questa edizione di Temptation Island, Alessandro Cannataro.Il suo nome è stato citato da veryinutilpeople che dà per certo il giovane ragazzo tra i possibili nuovi tronisti della ...

Belen Rodriguez e il suo Nuovo yacht 'Santiago' - a Capri per celebrare l'amore con Stefano : Stefano de Martino e Belen Rodriguez hanno un nuovo yacht che si chiama Santiago, come il loro unico figlio, ed è ormeggiato a Capri. Uno spettacolo d'ingegneria ed estetica, un mezzo nautico con cui divertirsi per tutta l'estate in compagnia del figlioletto e dei loro amici. 'Santiago', il nuovo yacht di Belen Rodriguez e Stefano De Martino Non si sa quanto sia costato il nuovo yacht di Belen e Stefano, che in queste ore è ormeggiato a Capri. ...

Napoli - Nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 62 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono 62 gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di indagini...

Napoli - Nuovo terremoto nella sanità : furbetti del cartellino - 60 indagati all'ospedale Cardarelli : Un nuovo terremoto giudiziario si è abbattuto sull?ospedale Cardarelli. Sono oltre sessanta gli avvisi di garanzia notificati a carico di presunti furbetti del cartellino, al termine di...

Fortnite : fucile pesante tattico - Isola Kevin e molto altro con il Nuovo aggiornamento 9.40 : Questa mattina i server di Fortnite sono andati offline per consentire ad Epic Games di aggiornare il suo Battle Royale alla versione 9.40.Tra le varie correzioni di bug nel gioco ora è disponibile il fucile pesante tattico in due varianti: epico e leggendario. Quest'arma contiene otto pallottole ed i danni massimi si aggirano intorno ad 83-87. Il fucile sarà disponibile nel bottino a terra, nei forzieri, nelle consegne di rifornimenti, nei ...

Ciliverghe - c’è un Nuovo arrivo : acquistato il difensore Marco Avesani : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Marco Avesani. Il giovane classe ’00 giunge in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Brescia dopo aver disputato l’ultima stagione da titolare in Eccellenza con la maglia della Bedizzolese. “Abbiamo seguito Marco nel corso di tutta la passata stagione, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un ...

Tempo scaduto per Sanchez Podemos rompe : verso Nuovo voto : A una settimana dal voto per riportarlo al potere, trema il presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, che potrebbe non farcela. L'ex premier socialista ha accusato la sinistra radicale di Podemos di voler rompere il negoziato per formare un nuovo governo Segui su affaritaliani.it