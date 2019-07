Nuovo lavoro | come gestire l' ansia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ottenere uno una mansione di maggiore responsabilità è una sensazione positiva ed esaltante: «Gli sono piaciuto! Si fidano di me! Avrò nuove opportunità!», è il primo pensiero. Subito dopo arrivano i dubbi, lo stress e la paura di non farcela che a volte si trasforma in panico. C'è il momento in cui si conclude il nostro vecchioe va nuovamente definito il confine tra attività lavorativa e tempo libero e, poi, la fase in cui è necessario fare uno sforzo utile a capire se ilincarico è in realtà così buonosembrava in teoria. È naturale, quindi, provarenell’affrontare il delicato momento di rielaborazione e verifica dei cambiamenti più importanti. Abbiamo raccolto il parere di alcuni responsabili delle risorse umane, uno psicologo specialista di GQ e l'amministratore delegato di Anxiety UK per capire qual è il modo migliore di affrontare l’da ...

acmilan : The week begins as it ended: gym work before field duties ???? Palestra e campo: rossoneri di nuovo al lavoro ????… - matteorenzi : Ricordate la #FakeNews sulla #Lamborghini a Ibiza? Questa foto fu fatta quando festeggiavamo 600 assunzioni. Ora un… - forumJuventus : Sarri pre #JuveTottenham: 'Dobbiamo diventare una squadra con una forte caratterizzazione. De Ligt farà qualche min… -