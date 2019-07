Nuova musica dei Green Day in arrivo? La band ha diffuso un indizio foto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Tre anni dopo Revolution Radio (2016) potremmo ascoltaredeiDay entro la fine dle 2019. Del resto, lo stesso frontman Billie Joe Armstrong non aveva tenuto nascosto che fosse impegnato nella scrittura di nuovi brani per la. Nelle ultime ore, però, una testa di bufalo impera sul profilo Instagram deiDay, e anche su quello di Billie Joe, del bassista Mike Dirnt e del batterista Tré Cool. Se scorriamo l'immagine, inoltre, troviamo i tre membri dellagrafati all'interno dello studio mentre imbracciano i loro strumenti. Lanon ha aggiunto altro, in quanto nella didascalia si è limitata a taggare i profili dei tre componenti. Le speculazioni sono tante: più testate concordano sul fatto che ascolteremodeiDay entro il 29 ottobre 2019, giorno in cui uscirà Last Of The American Girls, il primo libro dellache ...

