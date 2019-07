Nuoto | Mondiali 2019 | Restivo e Pizzini cercano di stupire | Federica Pellegrini ci sarà

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Dopo la “sbornia” da medaglie non è facile riprendersi. L’Italia della vasca, in questidi, ha raggiunto quota 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi) ed è quarta nel medagliere alle spalle di Australia, Stati Uniti e Cina. Nei prossimi due giorni, però, si potrebbe far più fatica a centrare podi e dunque le prospettive per gli atleti del Bel Paese, verosimilmente, cambieranno. E’ il caso di Matteoe di Luca, impegnati rispettivamente nelle batterie dei 200 dorso e dei 200 rana. Il 24enne nativo di Udine, autentico modello per la coesistenza tra studio e sport di alto livello, arriva a questa rassegna con la voglia di. Lui, in qualità di primatista italiano, vuol provarci, con lo stesso ardore messo nelle occasioni più importanti. Il contesto, però, è super competitivo. Rylov, Murphy, Irie e Larkin sono tra gli atleti più attesi. ...

