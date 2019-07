Nuoto – Malagò apre al clamoroso bis | Federica Pellegrini portabandiera italiana a

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il Presidente del CONI, Giovanni, ha aperto alla possibilità chefaccia nuovamente daolimpica per l’Italia, questa volta a Tokyo2020continua a confermarsi ‘Divina’. La nuotatrice azzurra ha vinto l’oro ai Mondiali di2019 nella specialità dei 200 stile libero e si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo2020 da campionessa del mondo. Forse anche dadell’Italia. Unbis si profila all’orizzonte, lo spiega il Presidente del Coni Giovanniai microfoni di Radio Capital : “ci sono già stati dei casi nella storia deiin cui un atleta poi si è ripetuto. E arrivare a Tokyo da campionessa del Mondo in carica, e facendo un tempo che non ha mai fatto nella sua vita con il costume in tessuto, è impressionante. Non è una decisione da prendere ...

Swimbizitalia : AUDIO Christian Zicche a @RadioCusano: #Malagò vuole #Pellegrini membro Cio? Ne abbiamo ancora bisogno come atleta… - lazio_magazine : Nuoto, Mondiali, Malagò: longevità della Pellegrini? Senza parole - rosapetrazzuolo : Nuoto, Mondiali, Malagò: longevità della Pellegrini? Senza parole -