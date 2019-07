Nuoro, pagavano italiani per sposare donne straniere e farle prostituire in Italia: 3 arresti

(Di mercoledì 24 luglio 2019) In manette tre persone, duee un uomo marocchini ma da tempo residenti in Sardegna. Secondo le indagini, i tre avevano messo in piedi un vero e proprio business di matrimoni finti per fare arrivare ingiovanida avviare poi nel mondo della prostituzione. Aglivenivano dati soldi o promessi favori sessuali.