No Tav avvisano Conte | Manfrina finita | fermeremo noi i lavori | Ci

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il movimento contro la Torino-Lione replica al premier: "Solo scuse per tenere in piedi l'esecutivo". Poi le accuse al premier e al M5s: "Avete gettato la maschera e messo fine alladel governo del cambiamento: solo scuse per tenere in piedi l'esecutivo"

MediasetTgcom24 : No Tav avvisano Conte: lotta prosegue, ci vediamo sabato a Chiomonte #notav - Pilipo83 : RT @SkyTG24: I No #Tav avvisano #Conte: 'Non conosce la nostra determinazione' - SkyTG24 : I No #Tav avvisano #Conte: 'Non conosce la nostra determinazione' -