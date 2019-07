No Tav avanti determinati nella lotta | sabato migliaia al cantiere

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La battaglia in Val di Susa contro il Tav Torino Lione prosegue, già a partire daprossimo. Ad annunciarlo è il Movimento No Tav in una nota.“Non c’erano e non ci sono Governi amici, l’abbiamo sempre saputo! Dopo la diretta Facebook del presidente Conte c’è finalmente chiarezza e come abbiamo sempre sostenuto: amici dalle parti del Governo non ne abbiamo mai avuti. La manfrina di tutti questi mesi giunge alla parola fine e il cambiamento tanto promesso dal Governo, getta anche l’ultima maschera, allineandosi a tutti i precedenti” afferma il Movimento No Tav. ”È dal 2001 che risentiamo le solite parole da parte dei vari presidenti del Consiglio, e quelle oggi di Conte, anche se condite dalla ‘responsabilità del padre di famiglia’, non sono altro che la solita dichiarazione di chi cambia ...

