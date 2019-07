Nicola Morra | Tav è pura follia Tornerò a indossare la cravatta No Tav

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il Tav “in Val di Susa è. In un momento in cui tutti quanti acquistiamo attraverso l’e-commerce” o si parla di intelligenza artificiale, “scavare da l’idea di essere abbarbicati ad una idea fisica, muscolare di progresso. Questo non è il M5s”. Lo dice il grillino, presidente della commissione Antimafia, in diretta su Facebook.sottolinea che “quello che è successo ieri sulla Tav mi e sembrato un passaggio infelice”. Per questo “chiedo a tutti di usare la nostra testa. Sappiamo tutti che qua dentro ci possono essere parole guerriere”.“Se il Movimento 5 stelle è valori, idee e persone - aggiunge - che in coerenza portano avanti, se il M5s è questo allora dobbiamo chiuderci in silenzio, ragionare e fare la scelta più adeguata”.Per“che ...

reportrai3 : La Commissione parlamentare antimafia ha desecretato tutti gli atti fino al 2001. 'Faranno capire tanto ad alcuni e… - NicolaMorra63 : Qui potete ascoltare l’audio inedito di Paolo Borsellino trasmesso oggi durante l’evento #AntimafiaTrasparente. Tut… - NicolaMorra63 : Le mafie sono ben radicate nel tessuto economico veneto. Non si tratta di semplici infiltrazioni, ma di una presenz… -