Netflix lancia l’abbonamento da meno di 3 dollari al mese per dispositivi mobili | per ora

Amazon insegue il filone spagnolo - "ruba" Jaime Lorente a Netflix e lancia la docuserie su Sergio Ramos : Amazon Prime Video decide di inseguire Netflix nella produzione di serie tv in spagnolo e per farlo "ruba", anzi, prende in prestito un volto simbolo di questa ondata made in Spagna, quel Jaime Lorente volto de La Casa di Carta e di Elite proprio della piattaforma rivale.L'ondata spagnola si apre il 13 settembre con l'arrivo de El Corazion de Sergio Ramos (Il cuore di Sergio Ramos) una docuserie in 8 episodi da 30 minuti che racconterà la vita ...

«La Casa di Carta» e «Stranger Things» - Netflix lancia il crossover : Fan de La Casa di Carta e Stranger Things, il crossover dei sogni è servito! Netflix ha pubblicato un video che mostra il Professore confrontarsi con Dustin riguardo un piano di fuga alternativo. La clip strepitosa è l'ultima mossa di Netflix, che mai come adesso si sta sbizzarrendo in notevoli campagne promozionali: prima, è riuscito nel colpaccio di far promuovere Stranger Things 3 su Italia 1. Adesso, realizza un crossover ...

Lucifer 5 non basta - i fan lanciano una petizione per chiedere la sesta stagione : Netflix farà marcia indietro? : L'annuncio che Lucifer 5 sarebbe stata l'ultima stagione ha gettato molti fan nel panico. La scorsa settimana, Netflix ha chiarito che la quinta stagione avrebbe chiuso le vicende di Lucifer Morningstar e sebbene i co-showrunners Joe Henderson e Ildy Modrovich abbiano detto che la storia sarebbe finita "secondo i nostri termini", alcuni spettatori appassionati stanno mettendo in discussione la decisione. I fan non hanno perso tempo, non ...