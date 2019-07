NBA – Zion Williamson è il nuovo volto del brand Jordan | “voglio avere lo stesso impatto

Basket – Gallinari cuore azzurro : “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo” : Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della ...

NBA – Kyle Lowry operato al pollice : ecco le condizioni del playmaker dei Raptors : Kyle Lowry si è sottoposto ad un intervento per ridurre la lesione al tendine del pollice sinistro: ancora incerti i tempi di recupero del playmaker dei Raptors Nelle ultime ore Kyle Lowry si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre una lesione al tendine del pollice della mano sinistra. Il playmaker campione NBA con i Toronto Raptors si portava dietro questo problema da Gara-7 del secondo turno dei Playoff giocata e vinta ...

BeckeNBAuer - la rivelazione shock : “Ho avuto un infarto oculare - sono cieco all’occhio destro…” : Nel giorno in cui la notizia dei problemi di salute di Mihajlovic, costretto a fermarsi, ha sconvolto il mondo del calcio, un’altra rivelazione shock è arrivata direttamente da Beckenbauer. L’ex campione tedesco infatti, a margine di un torneo di golf in Baviera, ha parlato apertamente di seri problemi di salute. Malattia Mihajlovic, perchè l’allenatore del Bologna deve fermarsi “Recentemente – le sue parole – ...

NBA – Summer League già finita per Zion Williamson - arriva l’annuncio del GM dei Pelicans David Griffin : A causa di un infortunio patito nel match contro i Knicks, il giocatore dei Pelicans salterà per precauZione il resto della Summer League Niente da fare per Zion Williamson, la Summer League per la prima scelta assoluta all’ultimo draft NBA è già conclusa. Il giocatore dei Pelicans ha riportato un leggero infortunio nel corso dell’ultimo match con i New York Knicks, spingendo dunque la franchigia di New Orleans a fermarlo ...

Mercato NBA – RJ Barrett non si nasconde : “voglio portare Zion Williamson ai New York Knicks” : RJ Barrett, nuova stella dei New York Knicks, deciso a giocare in un futuro prossimo insieme a Zion Williamson, suo grande amico e compagno ai Duke Blue Devils “Spero che un giorno giocheremo nella stessa squadra. Zion è mio fratello, e cercherò di portarlo con me”, firmato RJ Barrett. Il rookie draftato dai New York Knicks non ha fatto mistero delle sue intenZioni di riformare la coppia che ha incantato i fan dei Duke Blue Devils al ...

Mercato NBA – Raptors - inizia l’operazione ‘trattenere Kawhi Leonard’ : l’asso nella manica è il rapper Drake : I Raptors pronti a trattenere Kawhi Leonard ad ogni costo: oltre alle proposte della franchigia, il rapper Drake sta continuando la sua ‘opera di convincimento personale’ L’NBA sta attendendo con ansia la scelta di Kawhi Leonard, l’ultimo free agent di un certo livello (DeMarcus Cousins a parte, ma non sembra avere Mercato!) a dover ancora decidere in quale franchigia accasarsi. Lakers e Clippers sembrano le ...

Mercato NBA – Lo strano caso di DeMarcus Cousins - top player ‘ignorato’ : ma attenzione a Lakers e Clippers : DeMarcus Cousins senza Mercato: richieste di contratto troppo alte e condizione fisica precaria spaventano le franchigie. Lakers e Clippers potrebbero farci un pensierino La free agency NBA è iniziata da due giorni e ha già regalato tantissimi colpi. I free agent più importanti sono ‘andati a ruba’ nella loro quasi totalità. Macano all’appello due nomi: Kawhi Leonard e DeMarcus Cousins. Due top player dalle situazioni diametralmente ...

NBA – Pelicans - effetto Zion Williamson : i biglietti della Summer League costano più di quelli della passata regular season : Si fa sentire ‘l’effetto Zion Williamson’ in casa Pelicans: il costo dei biglietti per la Summer League è il 193% superiore a quello dei biglietti della precedente regular season A New Orleans non si parla d’altro che di Zion Williamson. La first pick del Draft 2019-2020, chiamato dai Pelicans, ha il talento e il fisico per diventare il prossimo dominatore dell’NBA: il sogno di tutti i tifosi della franchigia ...

Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca negli USA : giocherà ai Pelicans con Zion Williamson : Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron e Davis incontreranno Kawhi Leonard : ma attenzione a Kyrie Irving… : I Los Angeles Lakers puntano Kawhi Leonard, con LeBron James ed Anthony Davis pronti ad un colloquio personale con la stella dei Raptors per convincerlo a trasferirsi in giallo-viola. Resta ancora caldo il nome di Kyrie Irving Grazie alle ultime mosse di Mercato, i Los Angeles Lakers hanno liberato 32 milioni di spazio salariale, utili per firmare un free agent al massimo salariale. Il sogno della franchigia giallo-viola sarebbe Kawhi ...

NBA – Klay Thompson mette gli Warriors alle strette - massimo salariale o addio : Lakers e Clippers monitorano la situazione : Klay Thompson mette alle strette i Golden State Warriors: senza il massimo salariale sarà addio. Lakers e Clippers seguono con attenzione l’evolversi della vicenda Per i Golden State Warriors sarà un’estate nella quale operare con grande attenzione. Il salary cap ristretto e i tanti contratti importanti da rinnovare potrebbero cambiare il volto della franchigia che negli ultimi anni ha dominato la lega. DeMarcus Cousins è ...

NBA – Enes Kanter - che frecciatina : “Zion Williamson è un Julius Randle che salta!” - la risposta è tagliente : Enes Kanter dà il suo parere su Zion Williamson definendolo una versione “che salta” di Julius Randle: l’ex Pelicans gli risponde a tono Il nome di Zion Williamson è sulla bocca di tutti. Il giovane prodotto di Duke, scelto con la pick numero 1 al Draft NBA, è considerato un prospetto dal talento straordinario che, unito ad un fisico da corazziere, rischia di farlo diventare un futuro dominatore della lega. Gli elogi si sprecano, ma ...

Mercato NBA – J.R. Smith pronto all’addio ai Cavs : i Lakers monitorano la situazione : J.R. Smith verrà ceduto o tagliato dai Cleveland Cavaliers entro il 30 giugno: i Los Angeles Lakers attendono con attenzione l’evolversi della situazione Dopo un anno passato ai margini del roster, J.R. Smith si prepara a dire addio ai Cleveland Cavaliers. La guardia del New Jersey ha un contratto da 15 milioni di dollari con la franchigia dell’Ohio ma 13 dei quali sono garantiti solo se resterà in roster entro il 30 giugno. I Cavs ...

NBA – Giannis Antetokounmpo è l’MVP della regular season - lacrime ed emozione alla consegna del premio : Il giocatore dei Bucks ha ringraziato parecchie persone per il titolo di MVP della stagione, scoppiando in lacrime al momento di ricordare il padre I pronostici erano tutti a suo favore, per questo motivo la nomina di Giannis Antetokounmpo come MVP della regular season 2018-19 non ha sorpreso più di tanto. Il giocatore dei Milwaukee Bucks si è meritato questo riconoscimento, compiendo in sei anni un percorso pazzesco dalla seconda ...