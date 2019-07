Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Solo un pari per ilnell’amichevole contro la Cremonese. A fine gara, le parole del tecnico degli azzurri Carloa Sky Sport: “E’ stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari.è un giocatore sul quale si può contare. Dovremo vedere assieme quale è la soluzione migliore per lui: se restare o andar via in prestito.èun giocatore di qualità ed è molto contento di essere arrivato qui. Darà qualche cosa in più al nostro centrocampo, che è già di livello.anche oggi ha fatto bene. Andrà via? Questa è una cosa che sta discutendo lui con la società“. Ilnon va oltre il pari contro la Cremonese, ...

CalcioWeb : #Napoli, le indicazioni di mercato di #Ancelotti su #Gaetano, #Elmas e #Verdi - Stefaniaboh_ : @simorugg No, è che chiedo indicazioni, ascolto , faccio quattro passi e mi dimentico. E sono terribilmente ignorante su Napoli. ?? - infoitsport : Napoli, De Laurentiis infiamma i tifosi: “voglio vincere”, indicazioni anche sul mercato -