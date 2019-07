Napoli – Cremonese 3-3 | il commento del club azzurro

Solo un pari per il Napoli con la Cremonese - Ancelotti non si abbatte : “abbiamo fatto il possibile” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto in amichevole contro la Cremonese, soffermandosi anche sull’esordio di Elmas Solo un pareggio per il Napoli nell’amichevole disputata oggi contro la Cremonese, un test comunque impegnativo per la formazione di Ancelotti rispetto alle ultime uscite. Massimo Paolone/LaPresse Niente drammi però per l’allenatore azzurro, apparso comunque soddisfatto ai microfoni ...

Il Napoli non va oltre il pari contro la Cremonese - finisce 3-3 : esordio per Elmas : Non va oltre il pari il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese: finisce 3-3 una gara ricca di colpi di scena. Per la squadra di Ancelotti reti di Insigne (dagli undici metri), Verdi e Younes, per quella di Rastelli, invece, gol siglati da Mogos, Arini e Soddimo, autore del definitivo 3 pari con un perla metà campo simile a quella firmata da Harry Kane contro la Juventus nella International Champions Cup. Questo l’undici ...

Luci ed ombre azzurre a Carciato. Napoli-Cremonese 3-3 : Davanti agli oltre 3000 spettatori dello Stadio Comunale di Carciato, nell’ultimo test stagionale in Val di Sole, il Napoli impatta contro una buona Cremonese per 3-3. La squadra di Ancelotti, davanti ad Aurelio De Laurentiis spettatore d’eccezione, inizialmente si è schierata ancora una volta col 4-2-3-1. Davanti a Meret (all’esordio stagionale) la coppia Chiriche?–Manolas con Hysaj e Ghoulam ai lati, a centrocampo il ...

Napoli-Cremonese - le formazioni ufficiali. C’è Milik - Elmas già in panchina : Arek Milik titolare ed Elmas subito nella lista dei convocati. Il tecnico di Reggiolo non sorprende, se non per l’inserimento del macedone già fra i disponibili, nelle scelte dell’ultimo test stagionale allo Stadio Comunale di Carciato. Tutto invariato per il resto, si rivede anche Meret, all’esordio stagionale. C’è curiosità nel vedere Dries Mertens nei tre dietro Milik. Calcio di inizio alle 17.30, con l’impianto ...

DIRETTA Napoli CREMONESE/ Streaming video e tv : i precedenti storici del match : DIRETTA NAPOLI CREMONESE Streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra partenopea gioca all'interno del ritiro di Dimaro.

Napoli-Cremonese - streaming e tv : dove vedere la partita su Sky : dove vedere Napoli – Cremonese streaming e tv, amichevole Napoli Cremonese streaming| Napoli-Cremonese: Terza uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno la Cremonese nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti. Napoli Cremonese in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa ...

Amichevole Napoli-Cremonese : il 24 luglio in tv su Sky con differita su TV8 : Il Napoli chiuderà il ritiro estivo a Dimaro con l’Amichevole contro la Cremonese. L’appuntamento sarà fissato per mercoledì 24 luglio alle ore 17.30. I tifosi partenopei avranno modo di vederla in diretta tv su Sky, nonché in streaming su Sky Go. Per chi non possiede un abbonamento pay-tv, ci sarà la possibilità di seguire la partita in differita su TV8 alle ore 21.30. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno vedersela contro la squadra di Massimo ...

