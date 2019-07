Murales della legalità a Ostia | il municipio ci ripensa | Lo riferemo su altra

Il Murales a Ostia e l’appartenenza politica che conta più della lotta alla mafia : Un dipinto da cancellare, un simbolo da rimuovere, volti che vengono ritenuti sconvenienti e informazioni false che gettano fango su un’iniziativa partita dal basso, per la legalità. È un ritorno al passato, quello che si verifica in queste ore alle porte della Capitale, a Ostia, in quel litorale laziale tristemente noto per fatti di mafia. Perché tra le vie dove sono ancora visibili i simboli del ventennio, un murales che ritrae i volti degli ...