Mueller:"E'possibile incriminare Trump"

Il presidente"potrebbe essere incriminato a fine mandato. Non è stato scagionato totalmente dall' accusa di intralcio alla giustizia". Lo ha detto l'ex procuratore speciale del Russiagate,, alla Camera Usa.ha riferito cheha rifiutato di essere interrogato ma anche che le indagini non sono state ostacolate o limitate. Nell'audizione, chiesta dai democratici per chiarire alcuni aspetti irrisolti, ha accertato che Mosca ha interferito "in modo vasto e sistematico nelle elezioni americane".(Di mercoledì 24 luglio 2019)