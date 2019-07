Mueller | Trump può essere incriminato a fine mandato

Russiagate - procuratore Mueller alla Camera : “Il rapporto non scagiona del tutto Trump. È possibile incriminarlo a fine mandato” : Il rapporto sul Russiagate non scagiona del tutto Donald Trump, che potrebbe essere incriminato a fine mandato. Davanti alla Commissione Giustizia della Camera, l’ex procuratore Robert Mueller ha testimoniato di aver trovato prove insufficienti della colpevolezza del presidente degli Stati Uniti nella cospirazione con i russi, sottolineando che “cospirazione” e “collusione” non sono sinonimi. Respingendo ...

Mueller : rapporto Russiagate non scagiona Trump - sarà incriminabile a fine mandato : Il rapporto sul Russiagate non esonera Donald Trump ed evidenzia una interferenza della Russia nelle elezioni americane “vasto e sistematico”. È quanto detto dall’ex procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, nel corso della sua attesissima testimonianza alla Commissione Giustizia della Camera. Mueller ha respinto l’affermazione di un “totale esonero” del presidente nelle sue indagini. ...

Cosa ha detto di nuovo Robert Mueller su Trump e il Russiagate : Il procuratore speciale Robert Mueller (foto: Alex Wong/Getty Images) Il super procuratore Robert Mueller, che negli ultimi due anni ha condotto l’indagine sul Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane del 2016, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare in prima persona del caso. Il discorso è durato in tutto una decina di minuti e si è rifatto a quanto si era già detto e scritto del rapporto, ...

