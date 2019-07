Mondiali Nuoto 2019 – Tuffi grandi altezze | medaglia d’oro a Gary Hunt | De Rose chiude

Nuoto - Mondiali 2019 : la 4×100 mista mista con l’ingresso in finale centra anche il pass per Tokyo 2020 : La 4×100 mista mista dell’Italia vola in finale ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, ma soprattutto stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo (anche se dovrebbero esserci dei cambi in vista dell’ultimo atto) fermano il crono in 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Questo tempo è il sesto assoluto di ingresso ...

Mondiali Nuoto 2019 – Staffetta mista 4×100 in finale col record - ok Miressi e Cusinato : i risultati delle batterie del 24 luglio : Gli azzurri della Staffetta mista ottengono l’accesso in finale con il nuovo record italiano, Miressi e Cusinato accedono nelle rispettive semifinali: fuori Condorelli e Scalia Quarta giornata di batterie ai Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, una mattinata che non inizia in maniera positiva per l’Italia che registra l’eliminazione di Silvia Scalia nei 50 dorso. Gian Mattia D’Alberto / ...

Margherita Panziera - Mondiali Nuoto 2019 : “Soddisfatta per record e qualificazione della 4×100 mista mista - non per la frazione” : La staffetta italiana 4×100 mista mista si è qualificata per la finale ai Mondiali di nuoto di Gwangju con il sesto tempo in batteria di 3’44″38, che vale il nuovo record nazionale (p. prec. 3’44″85). Nella notte italiana hanno centrato il passaggio del turno Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Manuel Frigo, mentre nell’ultimo atto ci dovrebbero essere dei cambi di formazione. Di seguito ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI SEMIfinali E finali A PARTIRE DALLE 13.00 Terminate le batterie della quarta giornata di competizioni nei Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju (Corea del Sud) ci aspetta tra qualche ora un programma ancora pieno di interesse, 5 finali per continuare a sognare dopo la straordinaria giornata di ieri. Il programma di questo mercoledì 24 luglio vedrà gli atti conclusivi degli 800 maschili, dei 200 stile ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : bene Miressi - dalle 13.00 le finali con Pellegrini - Detti e Paltrinieri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.13: Grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento alle 13 per una sessione di finali/semifinali che non si può perdere 5.10: In mattinata c’è stata la dolorosa eliminazione di Silvia scalia nei 50 dorso con il 17mo tempo per un centesimo. Nei 100 stile libero avanti con l’ottavo tempo Alessandro Miressi, eliminato, invece, con il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : oggi, mercoledì 24 luglio, è tempo di semifinali per i Mondiali di Pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: si partirà alle ore 10.00 italiane con la sfida tra USA ed Australia, mentre alle ore 11.30 sarà la volta di Spagna-Ungheria. In caso di successo degli USA nella prima gara, la seconda partita metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due gare saranno trasmesse in tv in chiaro su ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming : Prepariamoci a vivere una giornata campale nei Mondiali 2019 di Nuoto. Nella piscina sudcoreana di Gwangju (Corea del Sud) le finali odierne saranno particolarmente interessanti. Focus, inevitabilmente, sull’atto conclusivo dei 200 stile libero donne con Federica Pellegrini e sulla finale degli 800 stile libero uomini con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Le aspettative sono molto alte per un Italia che in vasca, fino ad ora, ha fatto ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : l’Italia ruggisce - oro di Quadarella. Decimo posto in classifica : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Ilaria Cusinato - Mondiali Nuoto 2019 : “Molto difficile entrare in finale - ma a me interessa il tempo e la valutazione che do a me stessa” : Ilaria Cusinato supera le batterie e passa in semifinale nei 200 farfalla ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurra ottiene il 12° crono, a pari merito con la nipponica Suzuka Hasegawa, in 2’10″03, con il passaggio ai 100 in 1’02″08. La 19enne tornerà in gara nel primo pomeriggio italiano cercando un difficile passaggio in finale, per il quale potrebbe essere necessario abbassare il personale ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 24 luglio. 4×100 mista mista in finale con record! Avanzano Cusinato e Miressi - subito fuori Condorelli e Scalia : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju sono andate in scena questa mattina le batterie che hanno inaugurato la quarta giornata di gare del Mondiale 2019 di Nuoto, preludio delle cinque finali che vivremo questo pomeriggio con grandi speranze per quanto riguarda i nostri colori. La giornata non è iniziata in modo positivo, visto che la prima competizione in programma è stata la 50 dorso femminile con la nostra Silvia Scalia che andava a caccia del ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi e Cusinato ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.36: La Danimarca vince la prima batteria della 4×100 mista mista: 3’49″10 il tempo 4.33: Al via la prima batteria della staffetta 4×100 mista mista 4.31: Semifinale nei 200 stile libero per Flickinger, Kapas, Szilagyi, Chimrova, Drabot, Hentke, Thomas, Stephens, Monteiro, Makino, Throssell, Cusinato, Hasegawa, Lahtinen, Zhu, Belmonte 4.29: Ilaria Cusinato è in ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Miressi ok - fuori Scalia e Condorelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.58: L’algerino Syoud si impone in 2’01″76 nella seconda batteria dei 200 misti 3.53: La prima batteria dei 200 misti va al libanese Kabbara in 2’07″27 3.49. Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Dressel, Grinev, Chierighini, Mignon, Pieroni, Nemeth, Correia, Miressi, Lewis, Chalmers, Shioura, Nakamura, Metella, Timmers, He, Carter 3.47: E’ ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Detti e Paltrinieri negli 800 sl - Federica Pellegrini nei 200. L’Italia trattiene il fiato. Scalia fuori dalle semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.21: Lo svizzero Liess in 49″42 si impone nella seconda batteria e potrebbe restare in vetta alla classifica per un po’ 3.18: Joachim di Saint Vincent and Grenadine vince la prima batteria in 54″14. Spicca l’101″04 dell’haitiano Ruuska 3.17: Iniziano le batterie dei 100 stile liber: ben 12 3.16: Queste le semifinaliste dei 50 dorso donne: Fu, Medeiros, ...

