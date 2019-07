Mondiali nuoto 2019 – Federica Pellegrini misteriosa a Gwangju | l’azzurra sorprende

Mondiali di Nuoto : Pellegrini ancora oro nei 200! Paltrinieri oro e record europeo negli 800 : Federica Pellegrini è sempre più nella leggenda: la Divina (appellativo che forse, ormai, non è più sufficiente) ha vinto, a quasi 31 anni d'età, la medaglia d'oro ai Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju nella specialità di cui è padrona da 15 anni, i 200 stile libero. Questo è il suo ottavo podio iridato consecutivo e il quarto titolo mondiale. Nessuno come lei. Ma non basta, perché oggi l'azzurra ha praticamente dominato la gara, ha sempre dato ...

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro negli 800 stile libero ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7'39"27 nuovo record europeo. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7'41"28) e il francese David Aubry (7'42"08).

Mondiali nuoto - immensa Federica Pellegrini : medaglia d’oro nei 200 stile libero : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini medaglie d’oro ai campionati del mondo di Gwangju. Il 24enne carpigiano si impone in 7’39″27 nuovo record europeo negli 800 sl. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7’41″28) e il francese David Aubry (7’42″08). Solo quinto il campione in carica Gabriele Detti (7’43″89), che cala dopo aver condotto nelle prime vasche. Federica Pellegrini ...

Nuoto - Mondiali 2019 : doppietta d’oro di Adam Peaty - Fabio Scozzoli squalificato nei 50 rana : doppietta d’oro per il britannico Adam Peaty in questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Dopo il trionfale successo nei 100 rana, è arrivato anche il sigillo nei 50 metri, portando avanti l’accoppiata vincente iniziata a Kazan nel 2015. Una progressione inesorabile quella dell’asso del Regno Unito che, dai 15 metri in avanti, si è fatto largo, toccando la piastra con il crono di 26″06, rimanendo a circa un ...

Mondiali di nuoto 2019 – Niente da fare per Miressi e Cusinato : azzurri fuori dalle finali dei 100sl e 200 rana : Miressi e Cusinato fuori dalle finali dei 100 sl maschili e 200 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019 Due ori strepitosi, oggi, ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju. Se Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri esultano per i loro titoli Mondiali rispettivamente nei 200 sl e negli 800 sl, altri due italiani invece rimangono con l’amaro in bocca. Miressi non è infatti riuscito a staccare il pass per la finale dei 100 ...

Mondiali di nuoto 2019 – Peaty immenso nei 50 rana a Gwangju - squalifica per Scozzoli : Peaty d’oro nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019: Scozzoli squalificato dopo il 5° posto E’ Adam Peaty il campione del mondo nei 50 rana a Gwangju 2019: l’inglese ha chiuso la sua gara in 26.06, lasciandosi alle spalle i brasiliani Lima e Gomes. Gara amara per l’Itaòlia, che ha chiuso col quinto posto si Scozzoli, che è stato però squalificato nella finale odierna, non è ancora stato reso noto il ...

Mondiali di nuoto 2019 – Milak distrugge il record di Phelps : l’ungherese d’oro nei 200 farfalla - applausi per Burdisso : Oro e nuovo record del mondo per l’ungherese Milak nei 200 rana ai Mondiali di nuoto 2019: quarto posto per l’italiano Burdisso Incredibile prestazione di Cristophe Milak nei 200 farfalla maschili ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: l’ungherese ha conquistato la medaglia d’oro stabilendo il nuovo record del mondo, col crono di 1.50-73, asfaltando il precedente segnato da Michael Phelps. Argento al giapponese Seto, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Kristof Milak disintegra il record del mondo di Phelps nei 200 farfalla! Burdisso quarto col primato nazionale : La terza finale di questo esaltante pomeriggio ai Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju, dove l’Italia si è appena messa al collo due incredibili ori con le dominanti prestazioni di Gregorio Paltrinieri negli 800 e della Divina Federica Pellegrini nei 200 stile libero, è stata quella dei 200 farfalla che vedeva nel pavese Federico Burdisso l’arma a disposizione della nostra nazionale. Il diciassettenne, al suo primo Mondiale, ha ...

Mondiali nuoto 2019 – Paura a bordo piscina - malore per Sara Sjostroem dopo i 200 sl [FOTO] : malore per Sara Sjostroem dopo la gara dei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Mentre tutti gli applausi e le attenzioni a Gwangju erano rivolte alla Divina Federica Pellegrini, che ha conquistato oggi il suo quarto oro Mondiale, confermandosi campionessa iridata nei 200 stile libero, uno spiacevole imprevisto ha allarmato tutti gli spettatori. Sara Sjostroem, medaglia di bronzo alle spalle di Federica Pellegrini e ...

Nuoto : Ciambetti (Veneto) - ‘Grande Federica - impresa eccezionale il suo oro ai Mondiali’ : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Grande, Federica Pellegrini lascia tutti stupidi e ammirati. Non ci sono parole, ma solo una standing ovation davanti a questa prestazione. La sua ultima impresa con la conquista dell’oro sui 200 metri stile libero ai mondiali di Gwanju è eccezionale. Risultati di questa portata sono sicuramente frutto di un lavoro straordinario e di una grande concentrazione ma credo che ben pochi al mondo ...